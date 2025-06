Resultados en la Zona Este

- El Porvenir se hizo fuerte en casa y derrotó 3-0 a Sportsman, con goles de Maldonado, López y Meyer.

- En otro encuentro, N.O.B. superó 2-1 a ADEO, en un partido que tuvo los goles de Bordón y Loyola para el local, y de Barrio para la visita, quien además vio la tarjeta roja.

- Correa también sumó de a tres al vencer 2-1 a Sport, con tantos de Cavallin y Córdoba, mientras que Visconti descontó para Sport.

- Campaña goleó 3-1 a San Jerónimo, con Quiroga, Principe y Reynoso anotando para el local, y Payan marcando para la visita.

- Carcarañá tuvo fecha libre, pero se mantiene en la cima de la zona.

Emociones y expulsiones en la Zona Oeste

- Sportivo se impuso 2-0 a Almafuerte, en un encuentro que terminó con tres expulsados: Pérez y Calabrese en el local, y Tolosa en la visita, con goles de Piccinini y Brian Martínez para Sportivo.

- Barraca venció 2-1 a Belgrano con un doblete de Cejas, mientras que Rubiani descontó para el local.

- Williams Kemmis superó como visitante 2-1 a Unión de Tortugas, con dos goles de Castro, y López anotó para el local.

- En un duelo con cinco goles, Defensores venció 3-2 a Unión de Tortugas, con tantos de Toresi, Vera (de penal) y Benavente para el local (Borda también fue expulsado), y Frassine y Figueroa para la visita.

- Finalmente, Montes de Oca se llevó los tres puntos al vencer 1-0 a Argentino con un gol de penal de Toia, en un partido donde Monserrat vio la roja.

Posiciones y clasificados

Con estos resultados, en la Zona Este, Carcarañá lidera con 27 puntos, seguido por Sport y ADEO con 21. El Porvenir suma 17, N.O.B. 15, Campaña 14, Correa 12, San Jerónimo 11 y Sportsman cierra con 5. Carcarañá ya aseguró su clasificación a la siguiente fase.

En la Zona Oeste, Sportivo es el líder indiscutible con 39 puntos, ya clasificado. Lo siguen Montes de Oca con 29 y Argentino con 26. Almafuerte y Unión VE comparten 20 puntos, Defensores tiene 19, Williams Kemmis 16, Barraca 13, Unión de Tortugas 7 y Belgrano, sin unidades, ya está eliminado.

Próxima fecha

Zona Este

Carcarañá vs. El Porvenir

Sportsman vs. N.O.B.

ADEO vs. Correa

Sport vs. Campaña

Libre: San Jerónimo



Zona Oeste:

Sportivo vs. Belgrano

Barraca vs. Unión de Tortugas

Williams Kemmis vs. Defensores

Unión VE vs. Argentino

Montes de Oca vs. Almafuerte