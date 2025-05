Meyer en agenda nacional y local: reunión con Francos, referencias a la Justicia y gremios. Obras en Las Rosas

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, brindó en Renacer Regional FM un amplio panorama de su reciente actividad política y de gestión, que abarcó desde reuniones con funcionarios de primera línea a nivel nacional hasta el seguimiento de problemáticas locales y la supervisión de obras públicas. En un detallado encuentro con la prensa, el mandatario compartió reflexiones sobre el escenario político provincial, lanzó duras críticas a ciertos fallos judiciales y al accionar sindical, y abordó la reciente alarma generada en la ciudad por la muerte de perros, esclareciendo las causas y cuestionando la desinformación.

La próxima reforma constitucional en Santa Fe

La semana del intendente Meyer comenzó con actividades centradas en el ámbito provincial. Participó en Rosario de una mesa de trabajo junto a referentes del Bloque de La Libertad Avanza, espacio con el que su gestión mantiene afinidad. Posteriormente, se sumó a una disertación y charla debate abierta en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) focalizada en la Asamblea Constituyente y el proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe. Meyer destacó la importancia de involucrarse en estas discusiones: "Se fueron tratando ya diferentes puntos", comentó, señalando la relevancia de participar en estas instancias "preparándonos para el 15 de julio, que van a empezar las sesiones" de la Convención Constituyente.

Gestión en la Capital Federal y Reconocimiento Político

La agenda de Meyer lo llevó a Buenos Aires. Allí, mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos. Este encuentro fue particularmente significativo, dado el rol central de Francos en el gobierno nacional. Meyer reveló que el jefe de Gabinete "nos felicitó por la elección que tuvimos acá en el departamento", en referencia al desempeño de La Libertad Avanza en el departamento Belgrano durante las últimas elecciones provinciales. El intendente resaltó este resultado como "uno de los dos triunfos que hubo en la provincia de Santa Fe, que fue Rosario y en nuestro departamento", lo que se tradujo en la obtención de "dos senado" prácticamente para participar en la convencional.

Además de la reunión con Francos, Meyer señaló que aprovechó su estadía en la capital para gestionar asuntos de interés para Las Rosas, recorriendo "tres Ministerios y Direcciones del Gobierno de la Nación". Describió la jornada en Buenos Aires como "un día bastante largo, con mucho trabajo".

Dura Postura contra Sindicatos y un Polémico Fallo Judicial

Una parte sustancial de las declaraciones del intendente Meyer estuvo marcada por su firme postura frente a ciertos sectores gremiales y su profunda crítica a un reciente fallo judicial. Meyer aprovechó para agradecer a Francos, quien "más allá de que nos conocía, sabe nuestro trabajo, sabe de nuestra lucha contra la corrupción, sabe de un montón de cuestiones que fuimos emprendedores en la provincia". Entre estas "cuestiones", volvió a mencionar su decisión de "no pagar los paros", una medida que, según él, "hoy parece que se está poniendo de moda", siendo adoptada incluso por el gobernador y el intendente de Rosario, algo que consideró "bárbaro" y un ejemplo "originado acá".

Sin embargo, Meyer estableció una clara diferencia entre los trabajadores y sus representantes: "Pero siempre digo, ojo con el problema que no son los trabajadores, el problema son los sindicatos". Enfatizó repetidamente: "El problema son los sindicatos y los sindicatos son los que capitanean a los trabajadores. Los sindicatos nunca salen perjudicados". Acusó a las organizaciones gremiales de tener vínculos con los gobiernos, desmintiendo la independencia: "Es mentira que los sindicatos no trabajan con el gobierno de la provincia.".

Como ejemplo y "prueba de eso", Meyer expuso un caso municipal. Relató que en la administración a su cargo se cesanteó a "12 personas, entre ellos el secretario general". Las cesantías se fundamentaron en "faltas laborales que fueron cuantiosas", mientras que las denuncias penales correspondientes "están en proceso". No obstante, un reciente dictamen de la Cámara de Apelación sostuvo que "todos los delitos denunciados y la falta laboral denunciada no fueron suficientes motivos". Meyer contrapuso este fallo con una decisión previa de una jueza de primera instancia en Cañada de Gómez que sí había fallado a favor de tomar medidas. Para el intendente, la Cámara de Apelación "se dio vuelta después que se ganó la elección convencional", sugiriendo una posible conexión temporal entre ambos eventos.

La frustración del intendente ante este fallo fue palpable. Dirigiéndose a quienes consideró responsables, utilizó términos enérgicos: "¿Saben a quién cagan sinvergüenzas, atorrantes, corruptos? A la ciudad, a los vecinos, a su propia provincia". Advirtió con contundencia: "Ojo con que los delitos dejen de ser delito por la chapa sindical y por la influencia de políticos corruptos, cobardes, que se agarran de esto por represalia política". Si bien manifestó que prefiere "no pensar que es así", afirmó estar dispuesto a ir "hasta las últimas consecuencias" si se confirma dicha motivación, enfatizando que él cumple con su trabajo por un sueldo y no participa de manejos irregulares. "Yo no manejo las cajas sin rendir como se manejan hoy todavía desde el Senado. No soy el que tiene parientes de ñoquis bancados en la Cámara del Senado por el senador actual. No, yo hago las cosas bien, yo puedo hablar", sentenció.

Insistió en que los perjuicios de estas acciones no son contra él, sino "en contra de las Rosas". Subrayó: "Ojo porque va ha a Las Rosas que están atacando, no al intendente". Meyer fue tajante al responsabilizar a quienes, según él, buscan que "le van a meter delincuentes o pretenden que las arcas públicas vayan a las alforjas de estos personajes por cuestiones políticas". Aseguró que esta ciudad "merece que le vaya bien, porque muchos años le fue mal por mantener vagancia, por mantener corrupción". Volvió a criticar la representatividad sindical actual, comparándola con la situación de docentes y municipales a nivel provincial donde "arreglan los capos y quedan todos abajo mirando al sudeste". Calificó los paros actuales como inútiles ("no sirve para nada") y abogó por un sistema donde los trabajadores tengan "un básico alto como corresponde" trabajando sus ocho horas, para poder "vivir, pueda desarrollarse como cualquiera". Concluyó este punto afirmando: "Hay que terminar con esto del paro".

Alarma Sanitaria Canina: De la Sospecha de Envenenamiento a la Posible Leptospirosis

Cambiando de tema, el intendente Meyer abordó una problemática que generó gran revuelo en la ciudad: la muerte de varios perros. La situación se viralizó en redes sociales, donde rápidamente se instaló la idea de un envenenamiento masivo. "Un tema que estuvo en las redes más que todo", comenzó diciendo, volviendo a su crítica sobre el uso irresponsable de estas plataformas.

Meyer reconoció que él mismo se vio afectado por la alarma inicial: "Se había creado un pánico tremendo, y yo también piqué en eso... porque supuestamente en toda esta vorágine podía haber sido un envenenador el que estaba dando vueltas". Sin embargo, destacó que, a diferencia de la especulación en redes, se procedió a investigar formalmente. Subrayó que fue él quien realizó la primera denuncia ante las autoridades policiales, ya que "no había denuncias radicadas" por parte de particulares a pesar del escándalo público.

La clave para esclarecer la situación provino del trabajo profesional: "Ahora vienen los análisis, vienen las autopsias, viene la opinión de los profesionales como corresponde". Los resultados preliminares de las autopsias fueron contundentes: "dio que sería una enfermedad bacterial, aparentemente es una bacteria", indicó Meyer, señalando que "puede ser la leptospirosis". Si bien aún se esperaba un análisis serológico para confirmación definitiva, la hipótesis inicial de envenenamiento "no era".

Crítica a la Desinformación, Irresponsabilidad y la Ordenanza Actual

El intendente reiteró su fuerte cuestionamiento a la forma en que se manejó la información y a la actitud de algunos ciudadanos. "Un boludo con un teléfono también es un problema, porque también es un arma, es un arma de crear pánico, de difamar, de ir para cualquier lado", afirmó categóricamente. Lamentó que, sin pruebas, se juzgó a un supuesto "asesino" y luego la discusión derivó hacia temas como el incumplimiento de las castraciones, algo que desmintió rotundamente: "se cumple todo al pie de la letra".

Criticó la falta de seriedad y la irresponsabilidad de quienes difundieron rumores sin fundamento: "gente que decía que había dos tipos en motito tirando veneno",. Se refirió a quienes afirmaban tener información como "reverendos imbéciles, estúpidos, no reproduzcamos barbaridades". Insistió en la necesidad de realizar denuncias formales y aportar pruebas, no "hablar por hablar". Alertó sobre el peligro de la difamación y cómo las mentiras difundidas en redes pueden afectar incluso a personas de otros lugares o generar situaciones incómodas, como la foto de la perra de un conocido que fue publicada sin consentimiento en el marco de la alarma. Cuestionó la actitud de quienes "aseguraban" cosas y ahora no reconocen su error: "no escuché a nadie que venga a hacer el descargo ahora que se equivocaron feo, a nadie, porque aseguraban".

El intendente también puso el foco en la irresponsabilidad de algunos propietarios de mascotas. Aunque el debate derivó hacia las castraciones, Meyer aclaró que el problema no era el envenenamiento, sino la "irresponsabilidad que hay con el tema de la gente que abandona animales y la gente que tira animales en los caminos rurales yo los termina trayendo para a Las Rosas". Mencionó el grave problema que esto genera y el costo que implica para el municipio el programa de castraciones gratuitas, a pesar de que se realizan "mil castraciones al año y no se llenan los cupos". Estimó que "el 80% puede pagarla, no es que son todos animalitos que están en la calle".

Consideró que la ordenanza actual sobre sanidad animal "es una ordenanza que hay que modificar", ya que "habla de muchas responsabilidades que hay que atribuirle a la municipalidad, pero cero al responsable del problema, que es la persona que larga el perro, la persona que tira el perro". Informó que está trabajando con concejales para modificarla y poner la responsabilidad sobre "la gente que abandona el animal, sobre la gente que crea el estrago con el animal, la gente que en la vía pública con los animales también hace barbaridades". Incluso mencionó un caso de una persona desparramando huesos de vaca en la vía pública, lo que genera riesgos. Abogó por "meter denuncias, hay que identificar, hay que hacer muchas cosas".

Lamentó haber sido objeto de difamaciones ("Meyer golpeador de mujeres, Meyer asesino de perros") en campañas pasadas y recientes, vinculándolas a personas con intereses creados y "cargos de ñoquis". Pidió seriedad y responsabilidad, destacando que él hace su trabajo y no se esconde en el anonimato. Concluyó el tema agradeciendo a los profesionales y a la policía por su rápida actuación, y reiterando que el problema del animal suelto es un desafío persistente, pero en Las Rosas "las cosas se hacen".

Obras Públicas Locales en Avance

Finalmente, el intendente Meyer brindó un reporte sobre el estado de las obras públicas en la ciudad. Confirmó la culminación del aula en la escuela Bernardino Rivadavia, restando únicamente el depósito de fondos provinciales para su inauguración formal.

Informó sobre el "muy avanzado" proyecto de luminaria LED en calle Paso de los Andes, destacando su "excelente" progreso. Respecto a la pavimentación de calle Salta, detalló que ya se completó "una mano" de hormigonado. Si bien la segunda mano estaba prevista para hoy, las "cuestiones climáticas" y la falta de "suelo" lo impidieron, pero expresó la esperanza de "darle continuidad firme al pavimento" durante la próxima semana.

Por último, se refirió a la exhibición de la nueva maquinaria adquirida por el municipio. Este evento, inicialmente programado para hoy, fue pospuesto debido a la lluvia. "No quisimos, para que no se complique, quería tener un día lindo que la gente pueda pasar y verlo", explicó. La muestra de la maquinaria se realizará finalmente el próximo lunes frente al Palacio Municipal.