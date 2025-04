Resultados Fecha 8 Liga Cañadense: así quedó la tabla de posiciones

Se completó este fin de semana la octava fecha del futbol de liga, una jornada marcada por la disputa de importantes clásicos y la necesidad de ajustar horarios debido a la transmisión de River-Boca, el Superclásico del fútbol argentino. Los resultados obtenidos impactan en las tablas de posiciones tanto en Primera como en Cuarta División, reconfigurando el panorama de cara a las próximas fechas.

Resultados de la Fecha 8 - Primera División

Zona Este:

ADEO 0 - Sport 3

Sportsman 0 - San Jerónimo 2

Carcarañá 3 - Campaña 1

El Porvenir 4 - Correa 1

Libre: N.O .Boys



Zona Oeste:

W. Kemmis 2 – U. Villa Eloísa 3

Barraca 0 – M. de Oca 1

Sportivo 3 - Argentino 0

Belgrano 0 - Defensores 3

U. Tortugas 1 - Almafuerte 2



Posiciones Actualizadas - Primera División

Zona Este:

Carcaraña 15 puntos

Sport 15 puntos

ADEO 15 puntos

San Jerónimo 10 puntos

Campaña 8 puntos

El Porvenir 7 puntos

N.O. Boys 6 puntos

Sportsman 5 puntos

Correa 3 puntos

La Zona Este muestra un triple empate en la cima entre Carcaraña, Sport y Adeo, prometiendo una definición ajustada.

Zona Oeste:

Sportivo 24 puntos

M. de Oca 20 puntos

Argentino 19 puntos

Almafuerte 15 puntos

U. Villa Eloísa13 puntos

Barraca 9 puntos

Defensores 9 puntos

W. Kemmis 6 puntos

U. Tortugas 3 puntos

Belgrano 0 puntos

En la Zona Oeste, Sportivo mantiene un sólido liderazgo, aunque M. de Oca y Argentino lo siguen de cerca.

Resultados de la Fecha 8 - Cuarta División

La categoría Reserva también tuvo acción con estos resultados:

Zona Este:

ADEO 0 - Sport 2

Sportsman 0 - San Jerónimo 0

Carcarañá 2 - Campaña 0

El Porvenir 1 - Correa 1

Libre: N.O. Boys



Zona Oeste:

W. Kemmis 4 – U. Villa 2

Barraca 2 – M. de Oca 3

Sportivo 1 - Argentino 0

Belgrano 1 - Defensores 3

U. Tortugas 3 – Almafuerte 0



Posiciones Actualizadas - Cuarta División

Zona Este:

Carcarañá 16 puntos

Sport 14 puntos

ADEO14 puntos

N.O. Boys 11 puntos

Campaña 10 puntos

San Jerónimo 8 puntos

El Porvenir 6 puntos

Sportsman 3 puntos

Correa 2 puntos



Zona Oeste:

M. de Oca 20 puntos

Almafuerte 16 puntos

Defensores 14 puntos

U. Villa Eloísa 13 puntos

W. Kemmis 12 puntos

Sportivo 10 puntos

Barraca 10 puntos

U. Tortugas 8 puntos

Argentino 7 puntos

Belgrano 3 puntos



Próxima Fecha: La 9º en Juego

Zona Este:

Sport vs Sportsman

San Jerónimo vs Carcaraña

Campaña vs El Porvenir

Correa vs Nob

Libre: Adeo

Zona Oeste:

Almafuerte vs W. Kemmis

U. Villa vs Barraca

M. de Oca vs Sportivo

Argentino vs Belgrano

Defensores vs U. Tortugas