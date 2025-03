Santiago D´Abarno debutó en Málaga Club de Futbol "C"

Un Debut Soñado en el Fútbol Español

Santiago, que se encuentra entrenando con el segundo y tercer equipo del Málaga la institución andaluza, disputó un amistoso con victoria por 3 a 1 ante una academia local.

"Hoy jugamos un amistoso contra una academia... hoy ganamos 3 a 1, por suerte", comentó en una entrevista realizada en el programa "La Tira Deportiva", de Renacer Regional FM. El arquero explicó que, si bien aún no forma parte del primer equipo que compite en la segunda división española, se encuentra entrenando y preparándose con las categorías Atlético Malagueño (segundo equipo) y el tercer equipo, integrado principalmente por jugadores sub-23.

"Por el momento vendría a ser como un sparring, por así decirlo. Porque cuando empecé a entrenar, el club me dijo que no había más fichaje, porque ya el campeonato está empezado y termina a mitad de año. Que me iban a evaluar y por suerte me adapté rápido", detalló sobre su llegada al club.

Un salto en su carrera

D'Abarno no ocultó su entusiasmo por esta oportunidad en el fútbol europeo. "Estoy en un equipo profesional que la verdad que jamás me imaginé. Hoy me entreno en cesped Natural, también hay cancha sintética. Es otro nivel. Otro fútbol totalmente diferente. Donde se juega mucho más el balón por abajo", afirmó.

El arquero destacó la diferencia en el juego y la infraestructura respecto a sus experiencias anteriores. "Adaptándome y cayendo con la realidad de ahora, que estoy entrenando en el Málaga. Estar en un club profesional en España creo que no es para nada fácil. Y por suerte se me dio", expresó.

La Vidriera del Fútbol Europeo

A pesar de tener 28 años, Santiago se muestra optimista sobre su futuro en el fútbol. "Cambia un poco porque es otra vidriera. El hecho de salir a la cancha con el Málaga es otra vidriera, ya el escudo vende un poquito más", reconoció.

El argentino relató su camino hasta llegar a España, que incluyó pasos por el fútbol italiano y el Deportivo Argentino en la segunda categoría andaluza. Finalmente, una oportunidad surgió en el Málaga CF gracias a un contacto con el entrenador de arqueros del club. "Él es chileno, analizó mi video que tengo para mostrar mi juego, y me citó a un entrenamiento. Y de ahí le gustó. Así que sigo entrenando y trabajando a la vez también. Bueno, y esperando esa posibilidad. Las chances aparecen, uno no sabe cuándo pero hay que estar preparados", manifestó con esperanza.

Consciente de los Desafíos

D'Abarno también compartió la realidad de muchos futbolistas que emigran a Europa, donde no siempre es sencillo vivir exclusivamente del deporte. "En general las historias que conocemos es que el que va juega al fútbol y además trabaja, esa es la realidad. No es tan sencillo que uno juega y está salvado por haber sido reconocido en la liga local", ejemplificó.

Frente a todos los desafíos, el arquero se mostró agradecido y motivado. "Hoy estoy en el Málaga, estoy disfrutando de esta nueva vida, por así decirlo, de entrar a un equipo grande... y viendo que todavía se puede. A pesar de que uno tiene 28 años, todavía me queda tiempo. Se puede", concluyó D'Abarno, quien también mencionó la posibilidad de realizar un curso de técnico y entrenador de porteros como una alternativa para su futuro en el mundo del fútbol.

Fuente: "La Tira Deportiva" - Renacer Regional FM

(Periodistas: Ariel Escobedo y Juan Manuel López)