Pavimentación de calle Salta: un proyecto importante para la ciudad

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, anunció que la pavimentación de la primera cuadra de Calle Salta dará inicio la próxima semana, luego de retrasos ocasionados por las condiciones climáticas. "Es un proyecto ambicioso y transformador que hemos planificado y que muy pronto será una realidad", señaló en una entrevista con Renacer Regional.

El mandatario recordó que esta arteria ha sido históricamente problemática debido a la acumulación de agua y el deterioro del suelo. "Cuando asumimos en 2015, este sector sufría constantes inundaciones. Logramos resolverlo con obras de desagüe, y ahora damos el siguiente paso con el pavimento", afirmó.

Mejoras en infraestructura y luminarias LED

Además del pavimento en calle Salta, Meyer detalló que continúa el bacheo en distintos puntos de la ciudad, incluyendo las intersecciones de Las Heras y Paso de los Andes, así como en Guillermo Benitz y Buenos Aires.

En cuanto a la modernización del alumbrado público, la colocación de luminarias LED avanza rápidamente. "Ya hemos iluminado parte de Calle Lamadrid , en zona cercana al Club Atlético William Kemmis. Para el próximo mes, esperamos completar calle Buenos Aires", indicó Meyer.

Capacitaciones laborales y programas sociales

Desde la Casa de la Cultura, el municipio ha impulsado cursos de capacitación en oficios como soldadura, electricidad, estilismo y barbería. "Todos los cupos están completos, lo que demuestra el interés de los vecinos en mejorar sus habilidades laborales", destacó el intendente.

Asimismo, subrayó la creación de la Junta Evaluadora de Discapacidad. "Es un logro importante, ya que antes no existía este servicio en el Departamento Belgrano. Ahora, lo gestionamos con nuestro propio equipo técnico", explicó.

Apertura de sesiones y nuevas regulaciones

En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, Meyer realizó un balance de la gestión 2024 y presentó proyectos para 2025. "Hemos pavimentado 11 cuadras, ejecutado importantes obras de bacheo y adquirido nueva maquinaria para optimizar el mantenimiento urbano", detalló.

Entre las iniciativas futuras, el intendente solicitó al Concejo trabajar en una ordenanza para regular el control animal. "Debemos sancionar a quienes abandonan animales y fomentar la tenencia responsable", enfatizó Meyer, tras denunciar que personas de otras localidades dejan perros sueltos en las calles de Las Rosas.

Candidatura a la Convención Constituyente: Una reforma para la gente

A un mes de las elecciones de convencionales constituyentes, Meyer busca llevar su experiencia como intendente a la legislatura provincial. "Estoy hablando con gente de todo el departamento. Yo no voy a convencer a la gente de que soy una mejor opción, yo tengo un trabajo detrás mío, tenemos un desarrollo de gestión, tenemos un proyecto de gobierno que está a la vista, que la gente lo puede ver, lo puede observar, lo puede juzgar y lo puede cuestionar o no", expresó. Su objetivo es claro: "Quiero dar mi opinión y tratar de que esta reforma constitucional sea una reforma no a favor de la política sino a favor de la gente".

Meyer criticó propuestas de la reforma que considera inadecuadas, como la creación de nuevos ministerios y el fortalecimiento de tutelas sindicales. "Me parece una aberración, algo que apunte al favoritismo de minorías es algo que literalmente no debería ser tratado por la Constitución, sino que eso en el articulado de una ley lo podés proponer", argumentó. Para él, la Constitución debe representar a todos los santafesinos, no a sectores específicos.

El intendente también apuntó al alto costo y poder de la Cámara de Senadores, un tema que, según él, no se está abordando suficientemente. "El Senado hoy nos cuesta millones de pesos a todos los santafesinos y es algo que no se va a debatir si los que hoy se están proponiendo para esa reforma son ellos mismo. Los mayores beneficiarios de este sistema que no está funcionando bien son ellos", afirmó. Cuestionó que los senadores manejen discrecionalmente fondos públicos y tengan influencia sobre jueces y fiscales: "Son los que mueven jueces, los que mueven fiscales, los que hacen el juicio político a todos estos organismos del estado".

Además, Meyer denunció prácticas como el "tráfico de influencia" en la legislatura, señalando que los senadores perciben sueldos establecidos por leyes que ellos mismos aprueban y manejan millones de pesos discrecionalmente, especialmente en épocas electorales. "¿Si un legislador que promueve una ley o que modifica una ley que lo va a favorecer directamente o que le va a mantener un privilegio no es tráfico de influencia?", preguntó retóricamente, agregando que debatirá por una reforma que limite estos poderes y garantice transparencia.