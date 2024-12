Andinista cañadense conquista el techo de la Patagonia: el majestuoso Volcán Domuyo

La andinista oriunda de Cañada de Gómez, Andrea Arguello, quien reside en la Patagonia, logró recientemente alcanzar la cumbre del Volcán Domuyo, conocido como "el techo de la Patagonia" por su imponente altura de 4709 metros sobre el nivel del mar. Este desafío, que demandó 11 horas de ascenso, se suma a su creciente trayectoria en el montañismo, disciplina que comenzó a practicar hace algunos años.

"¡Qué terrible y desafiante experiencia fue caminar a este majestuoso volcán! Desde ahí, donde te sentís tan pequeña junto a la majestuosidad de la montaña, pareciera que tocas el cielo con las manos", expresó Andrea tras completar la hazaña.

Un desafío físico y emocional

El ascenso al Domuyo no fue tarea sencilla. Andrea destacó el esfuerzo físico y mental que implicó alcanzar la cumbre, especialmente tras un intento fallido en enero de 2023. "Estoy muy orgullosa de mí porque entrené mucho este año para conseguirlo. Solo yo sé lo que me costó: cansancio, risas, muchas dudas, peleas y también lágrimas", confesó la alpinista.

La preparación fue clave para este logro. Andrea agradeció a su grupo de entrenamiento @mira_como_lo_hago , y a sus entrenadores personales, quienes la acompañaron en el proceso. También destacó el apoyo de su familia y el equipo de expedición que la guio durante el ascenso, especialmente en los tramos más complicados, como el muro. También se refirió a si mismo "por todo el esfuerzo y por no dejar que las dudas y la incertidumbre me superen...", dijo.

"¿Que más puedo pedir?", expresa. "Las tres cumbres más altas de la Patagonia, la Pacha me permitió llegar, el Lanin 3747 msnm (05-12-23), el Tromen 4114 msnm (05-04-24) y el Domuyo 4709 msnm (16-12-24)

Porque no conquistamos sus cumbres, sino que ellas nos permiten o no llegar".

Una trayectoria en ascenso

El Volcán Domuyo no es la primera cumbre que Andrea conquista. En su haber ya cuenta con logros destacados como el ascenso al Volcán Lanín (3747 msnm) el 5 de diciembre de 2023 y al Tromen (4114 msnm) el 5 de abril de 2024. Estos hitos reflejan su dedicación y pasión por el montañismo, disciplina que la desafía constantemente a superar sus propios límites.

El techo de la Patagonia: un destino imponente

El Volcán Domuyo, ubicado en la provincia de Neuquén, es conocido como el punto más alto de la Patagonia. Su cumbre, a 4709 metros sobre el nivel del mar, ofrece vistas espectaculares y representa un desafío para montañistas de todo el país. Para ponerlo en perspectiva, el Domuyo supera ampliamente al Cerro Champaquí en Córdoba (2790 msnm) y se encuentra a medio camino en altura respecto al Aconcagua (6961 msnm), la montaña más alta de América.

Andrea describió la experiencia como única: "Desde ahí arriba, todo lo maravilloso que se ve te hace sentir tan pequeña, pero al mismo tiempo tan grande por haber llegado".