A los 74 años, Luis Landa celebra su pentacampeonato en el duatlón

Con 74 años y un espíritu inquebrantable, Wichi, vecino de Las Rosas, se ha convertido en un ejemplo de perseverancia al conquistar su Quinto Campeonato de Duatlón de la región. Este logro es el resultado de años de dedicación y esfuerzo en una disciplina que combina carrera a pie y ciclismo. ""Nací en octubre de 1950, y acá estoy, siempre compitiendo", confesó con orgullo en una reciente entrevista.

Una competencia exigente

El campeonato, que se extendió a lo largo de todo el año, abarcó ocho fechas realizadas en distintas localidades de la región, como Cañada Rosquín, Noetinger, Totoras, San Jorge, y Las Rosas. Aunque Wichi solo ganó una de las carreras, su constancia y regularidad lo llevaron a mantenerse competitivo, acumulando puntos con posiciones de podio en cada carrera. "En estos campeonatos tenés que ir a todas y sumar", explicó.

Las distancias del duatlón variaron levemente según las localidades, oscilando entre 20 y 23 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie. Wichi enfrentó estas pruebas en categoría individual, sin el apoyo de un compañero para dividir las disciplinas. "Me gusta hacerlo solo, sufrir solo", comentó.

Un desafío físico y mental

La temporada no estuvo exenta de dificultades. Una lesión ocular obligó a Wichy a someterse a un tratamiento con inyecciones, lo que afectó su entrenamiento. Sin embargo, el atleta no se rindió y compitió para seguir sumando puntos. "No podés quedarte, tenés que estar siempre", afirmó, destacando la importancia de la perseverancia en su éxito.

El rigor del duatlón no se limita a las competencias; también exige un intenso entrenamiento. "Cuando hay carrera, llueva o no, no se suspende. Tenés que entrenar siempre", aseguró el atleta, quien entrena varias veces por semana enfrentando incluso las condiciones climáticas adversas.

Reconocimiento y gratitud

Más allá de los trofeos y medallas, Luis Landa valora el apoyo de su comunidad y sus compañeros de equipo. "Soy como el viejo mimado del grupo", dijo entre risas. Además, agradeció especialmente a Conecta y a su equipo liderado por Lucas Bartolelli, quienes lo han respaldado en su travesía deportiva.

En cada competencia, comparte experiencias con personas de todas las edades, desde jóvenes principiantes hasta veteranos, generando un ambiente de camaradería y motivación mutua. "Hay gente de todas las edades que me apoya. Es un alivio dentro de la carrera", reflexionó.

Un ejemplo de vida

Al mirar hacia el futuro, Wichi no tiene planes de detenerse. "Mientras pueda, voy a seguir. Zafé del corazón, así que hay que darle", declaró con determinación. Su historia es un recordatorio de que la edad no define los límites y que la pasión puede superar cualquier obstáculo.

En el horizonte de este incansable atleta ya se vislumbra una nueva temporada de duatlón, y con ella, más desafíos y victorias que seguirán inspirando a su comunidad y a quienes conocen su historia. Luis "Wichi" Landa, a sus 74 años, demuestra que nunca es tarde para seguir pedaleando y corriendo tras los sueños.