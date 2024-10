Liga Cañadense de Futbol

Fecha 16° - Primera División

Zona 1

Sportsman 0

Williams Kemmis 1 (Correa)



Belgrano 0

Defensores 2 (Del Giorno, Ocampo)

San Jeronimo 0

Union VE 1 (Volpe)

America 1 (Diaz)

Sportivo 4 (Brian Martinez 2, Grioni, Matias Pizzichini)



Campaña 1 (Heffeli)

Montes De Oca 0

Zona 2

Argentino 3 (Tonarelli, Gorosito, Pacheco)

Carcaraña 2 (Ríos, Martire)



Sport 3 (Monzon, Tolosa, Jalif)

El Porvenir 2 (Javier, Echazarreta)



Barraca 2 (Duranti, Roldan (p))

ADEO 2 (Barrios, Lenardon)



Correa 2 (Giacomino, Cavallin)

Union De Tortugas 0



Almafuerte 3 (Gutierrez, Mora, Gonzalez)

N.O.Boys 0

PRÓXIMA FECHA 17ª – ENTRESEMANA

Campaña vs América

Sportivo vs San Jerónimo

Unión (VE) vs Belgrano

Defensores vs Sportsman

Montes de Oca vs. Williams Kemmis

Almafuerte vs Correa

Unión (T) vs Barraca

Adeo vs Sport

El Porvenir vs Argentino

Newell´s vs Carcarañá