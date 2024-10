Comienza la reparación de la Ruta 178 en zona urbana de Las Rosas

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, anunció el inicio de las obras de reparación en la Ruta 178, una vía que, según sus propias palabras, "está detonada por todos lados". Este trabajo es el resultado de una acción conjunta entre Municipalidad, más Vialidad Nacional y Provincial, que han puesto a disposición maquinaria y 80 toneladas de asfalto en caliente.

"Esto es algo que venimos peleando hace tiempo", declaró el intendente, agradeciendo la colaboración del Ministro Lisandro Enrico y Gastón Bruno -responsable del distrito 7 de Vialidad Nacional-. A pesar de las limitaciones, Meyer destacó el esfuerzo conjunto de las instituciones para llevar a cabo esta intervención, que calificó como "más grande a lo que venimos acostumbrados".

Los trabajos consisten en la reparación de los sectores más deteriorados de la ruta, donde los baches y las grietas se han convertido en un grave peligro para los conductores. Según Meyer, los trabajadores están priorizando los puntos más críticos: "Los pozos grandes son los más complicados", afirmó, añadiendo que aunque se espera una repavimentación completa en el futuro, por el momento se centrarán en estos arreglos paliativos.

La Ruta 178, una arteria importante para el tránsito en la región, no ha recibido inversiones significativas en mantenimiento o repavimentación en varios años. "No es una ruta insalvable", señaló el intendente, "pero hace muchos años que no tiene inversiones serias".

El material disponible, según Meyer, permitirá cubrir aproximadamente 150 metros si se levantara la ruta completa. No obstante, la prioridad será distribuir las 80 toneladas de asfalto en caliente de manera que se realicen los bacheos más urgentes. "Estoy tratando de conseguir más toneladas", explicó, con el objetivo de que se pueda hacer una intervención más integral.

El intendente también resaltó las dificultades que presenta el clima para realizar estas tareas. Aunque agradeció las lluvias recientes, que han traído alivio a la región después de una prolongada sequía, el clima húmedo ha retrasado los trabajos.

Finalmente, Meyer celebró la presencia de las máquinas de Vialidad Nacional en la ruta, "ver estas máquinas acá es un avance importante".

La comunidad espera que estas obras ofrezcan una solución temporal a los problemas de transitabilidad mientras se continúa gestionando una intervención más profunda en la Ruta 178.