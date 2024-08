Dura final y ambos sumaron fuerte

Procacitto Racing está teniendo una destacada temporada en Clase 2, pero con ambos autos peleando el título, no hay espacio al relax.

Los resultados de los partidos, correspondientes a la fecha 15, fueron Belgrano 1 vs. Argentino 0; Defensores 1 vs. Almafuerte 3; y W. Kemmis 0 vs. Montes de Oca 1.