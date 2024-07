Luego de dos semanas de vacaciones por el receso invernal en los distintos establecimientos educativos de la provincia, el Boleto Educativo volverá a funcionar para todos los usuarios a partir de este lunes 22 de julio. Cabe señalar que hasta el momento el sistema tiene más de 317 mil inscriptos, que se dividen en 270.988 estudiantes, 37.087 docentes y 9.480 asistentes escolares.



Durante este tiempo, el beneficio siguió activo para docentes y asistentes escolares debido a que por diferentes tareas continuaron asistiendo a sus lugares de trabajo. Los estudiantes podrán volver a utilizarlo al comienzo de ésta semana.



Al pasar la tarjeta por la máquina canceladora se aplicará el Boleto Educativo normalmente, por lo cual no será necesario reinscribirse ni realizar trámites complementarios. Sin embargo, para aquellos que aún no se hayan anotado, la inscripción sigue abierta y puede solicitarse desde www.santafe.gob.ar/boletoeducativo



Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, aseguró que “el Gobierno de la Provincia de Santa Fe hace un gran esfuerzo por mantener esta política que ayuda a muchas familias santafesinas facilitando el acceso a la Educación, a pesar de que Nación no envía los fondos que se coparticipan, por ejemplo, cuando se hace la recarga de combustible en las estaciones de servicio”.



Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística Renata Ghilotti, indicó que se seguirá “consolidando e impulsando la iniciativa a través de los operativos de inscripción que llevamos adelante a lo largo de toda la provincia. Apuntamos a que cada vez más santafesinos cuenten con el Boleto Educativo”. Finalmente, remarcó que “a pesar de la dificultad por el aumento de los costos, Santa Fe sigue eligiendo priorizar su sistema de transporte público”