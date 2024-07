Maxi Bestani finalizó 9º en San Nicolás

Procacitto Racing afrontó la séptima cita del calendario con un solo auto y el rendimiento de Maximiliano Bestani fue muy sólido en San Nicolás, aunque no pudo avanzar y llegó 9º en el arranque de la segunda mitad de temporada de Turismo Nacional Clase 2.

Estando siempre entre los mejores, tanto en entrenamientos como en la clasificación del viernes, en sexto puesto, el sábado no pudo mejorar, y quedó noveno. De ese modo, en la tercera serie largó tercero y llegó en ese mismo puesto, y la carrera final no fue la esperada, porque fue demasiado lineal, sin grandes emociones. El tucumano Bestani llegó noveno, con un auto estable y sumó buenos puntos para seguir en la lucha por el título, a pesar de perder puntos respecto del líder.

“No se cumplió el objetivo de descontar puntos en el campeonato pero no fue un fin de semana malo. Vamos a tener que trabajar bastante para en esta segunda mitad del año poder acercarnos. Igual estoy contento por el gran trabajo del equipo durante todo el fin de semana, e iremos con más ganas que nunca”, explicó Maxi.

Por su parte, Ignacio Procacitto detalló: “El fin de semana fue relativamente lógico con el auto y el viernes estuvimos rápidos, e incluso podríamos haber quedado mejor. El sábado intentamos mejorar pero no salió la vuelta como esperábamos. En la serie nos pudimos mantener, éramos competitivos y en la final no tuvimos el ritmo que queríamos, estábamos todos parejos y no pudimos avanzar. Lo importante fue haber sumado puntos para estar quintos en el campeonato. Fue positivo el paso por San Nicolás”