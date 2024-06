Liga Cañadense de Futbol: no quedan equipos rosenses en el Torneo de Primera. Perdió Almafuerte

En un partido muy cerrado no se abrió el marcador y se definió por penales: Sport C. C. ganó a Almafuerte por 5 a 4.

Resultados de Cuartos de Final

SPORTIVO 0 vs. ADEO 0 (Por penales ganó Sportivo 4 a 3)

............................................................................................................................................................

CARCARAÑA 3 vs. N.O.B. 0

............................................................................................................................................................

DEFENSORES 2 vs. CAMPAÑA 1

............................................................................................................................................................

SPORT CC 0 vs. ALMAFUERTE 0 (Por penales ganó Sport CC 5 a 4)

............................................................................................................................................................

Semifinales (Domingo 30 de junio - Único partido)

SPORTIVO A.C. Vs. SPORT C.C.

CARCARAÑA Vs. DEFENSORES