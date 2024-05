Gran victoria de Belgrano A.C.; también se impuso Almafuerte y el Kemmis cayó derrotado.

Deportes 26 de mayo de 2024 Las Rosas Digital Por

Los resultados de los partidos, correspondientes a la fecha 15, fueron Belgrano 1 vs. Argentino 0; Defensores 1 vs. Almafuerte 3; y W. Kemmis 0 vs. Montes de Oca 1.