Reemplazan la rejilla que cruza la calzada en calle Maipú esquina Italia

El intendente Javier Meyer comunicó que en la intersección de calle Maipú e Italia, se está trabajando en la recambio de la reja de desagüe, la cual ha causado numerosos problemas, tiene muchos años y ya no cumple adecuadamente su función de drenaje del agua pluvial. Por esta razón, se ha propuesto la construcción de un badén que, aunque no será profundo, resolverá no solo el problema del desagüe, sino también los inconvenientes asociados con la reja, la cual se afloja, se rompe y se encuentra en mal estado.

«Esta semana se pronostica buen tiempo, lo que nos permitirá llevar a cabo la obra», expresó Meyer.