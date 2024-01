Procacitto Racing confirma dos autos en Clase 2

Luego del sensacional 2023 deportivo para el Procacitto Racing junto a Pablo Ortega, el equipo tomó la responsabilidad de ampliarse para el 2024 dentro del Turismo Nacional Clase 2. Se está trabajando para realizar el calendario venidero junto a Maximiliano Bestani sobre otro Volkswagen Gol, propiedad de Miguel Ciaurro.

Por estas horas, dos unidades de la marca alemana se están poniendo a punto en el taller dirigido por Ignacio Procacitto, y la dupla de pilotos tucumanos y amigos, serán quienes querrán protagonismo a la hora de ir por victorias y también por el título. Los triunfos de Pablo en la temporada pasada y habiendo llegado con chances de ser campeón sin correr dos citas con Procacitto, elevaron las ilusiones y además atrajo a Bestani, su coterráneo y también experimentado del TN.

Maxi Bestani, por su parte anunció: “Estoy contento por este cambio de aire, tratando de encarar un proyecto lindo con Pablo, y el objetivo es tener buenos resultados, desarrollando un auto que está a gusto de Nacho Procacitto. Esperemos tener un buen inicio de año y ojalá que las expectativas se cumplan, sumando puntos todas las fechas y está clarísimo de que tengo mucha fe en el equipo en sí y en que vamos a correr en conjunto con Pablo. Queremos ser competitivos desde las primeras fechas y poder llegar a fin de año con chances de pelear por el título”.

Por su lado, Ortega afirmó: “La verdad es que estoy contento porque vamos a seguir con el Procacitto Racing tal cual lo hicimos el año pasado. Voy a compartir equipo con un amigo como es Maxi Bestani, así que eso es lo mejor. Respecto al automovilismo, en estos días no tengo la cabeza puesta en ello, me estoy dedicando al trabajo que no debo descuidar, y ya más cerca de la primera fecha estaremos nuevamente a pleno”.

La temporada iniciará el fin de semana del 18 de febrero en Trelew.