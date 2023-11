Entrevista televisiva a Luisina Ponzio tras su participación en el Mundial de Billar

La billarista, que inició a jugar hace tan solo un año, y con el tiempo fue encantándose tanto con el juego que la depósito en este certamen internacional. Luisina contó todas las sensaciones que le dejó este sorprendente Mundial de Billar.

«Si, la verdad que tenía la piel de gallina todo el tiempo, muy emocionante, una experiencia inolvidable. Si bien quede ahí en 8° lugar, porque podía haber llegado un poquito más, los nervios también juegan en contra».

«El torneo de mujeres duraba dos días, éramos 12. Las que más había eran las italianas que eran 3, después había chicas de República Checa, había alemanas, había de Dinamarca, una chica uruguaya que ya nos habíamos enfrentado en el partido en el sudamericano. Se dispusieron 4 zonas de 3 jugadoras y que pasaban 2 a cuartos de final. Me tocó con una chica de Austria que es a la que le gane, por eso paso, y en esa misma zona participaba la campeona italiana que ¡me mato!, porque juega muy bien. Y después en el cruce jugué con una chica de Dinamarca, estuvo más peleado el partido pero no pude ganar”.

COMENZÓ A JUGAR HACE TAN SOLO UN AÑO. «Si bien éramos mujeres y era más parejo, yo acá me enfrento siempre contra hombres. Pero el nivel en damas es otro, las chicas de sus países eran las mejores y por lo que pude ver y después investigando ellas tienen más recorrido en la disciplina porque yo empecé hace un año».

«Mi profe, como le digo yo, que es Adrián Giménez, fue quien me indujo a jugar y guió mis primeros pasos. El día que me propuso que él me iba a enseñar y ayudar, me dijo: mira que el año que viene es el Mundial de Mujeres. Ni ahí pensé que me iba a mí tocar ir a jugarlo».

SORPRENDIDA POR EL LUGAR. «La sala era gigante, mesas de primera, si bien los paños eran nuevos y cuando son nuevas por ahí algunas cuestiones se complican. Los dobletes que es un tiro muy fiel, muy de frente se cortaba, así que era difícil, no le pude agarrar la mano a otros tiros que por ahí son más complicados por banda, pero era todo de primera calidad. Nada que ver con las mesas que tenemos acá».

SOBRE SU PRIMER MUNDIAL. «Estoy conforme, mi miedo era quedar última. Obviamente con tan poca experiencia. Pude ganar un partido hasta quedar entre las 8, creo que fue un buen desempeño. Aparte es la primera vez, estaba muy nerviosa, asustada. Pero ahora ya con experiencia vamos a prepararnos para el segundo Mundial que es dentro de 2 años».

«Este fue el primer Mundial que se hizo de mujeres, así que ya marcamos historia. Y lo que decía el reglamento es que cada 2 años se va a realizar el Mundial”.

LOS DIAS EN EUROPA. “Poco pero estuvimos recorriendo. Fuimos unos días antes para entrenar allá. Estuvimos unos días en Milano en el Pala Milano, que es la sala más grande de billar de Italia, donde nos recibió Carolo López que es un jugador argentino que esta allá, de muy alto nivel, y me estuvo enseñando algunas cosas también, estuvimos practicando ahí. Después nos fuimos al Lago De Garda y nos recibió Nicolás Fillar en su sala. También practicamos en otra sala que hay chicos uruguayos. Todas las salas una maravilla. En todo eso aprovechamos a recorrer un poquito, hicimos un poquito de turismo y bastante entrenamiento».

Fuente: Renacer Regional FM y 4TV