Se completó la 4ª fecha: ganó Almafuerte, perdió el Kemmis y empató el BAC

Deportes 01 de octubre de 2023 Las Rosas Digital Por

Liga Cañadense de Futbol: Almafuerte 1 vs. 0 Defensores (Armstrong); Campaña (Carcarañá) 2 vs Kemmis 1; y Belgrano 1 vs. Correa1.