Renzo Bustamante puntuó en San Nicolás

En un fin de semana de menor a mayor, Renzo Bustamante logró su mejor domingo de Turismo Nacional Clase 2, terminando 17º en San Nicolás. El rosense estuvo lejos en los tiempos en un trazado donde el motor es muy importante, pero compensando con un buen chasis, el ritmo de carrera pagó bien a la hora de correr.

Bustamante clasificó entre los puestos más relegados, pero ya en la serie pudo ganar un par de lugares para ser 12º, y de cara a la final, todo fue positivo. Ganando terreno, haciendo maniobras de superación, estuvo en constante contacto con la mitad del pelotón y producto de ser constante, logró llegar al 17º lugar y así sumar puntos para el campeonato.

“Fue una buena carrera, quedamos contentos porque con el auto, en lo trabado iba con el pelotón e hice maniobras muy lindas, estirando frenajes, estuvo bueno, me pasé en una curva y me pasaron, después volví a recuperar, fue lindo. En la serie no estuvimos tan bien por una ida de trompa, pero nuestro déficit es el motor, tenemos que seguir luchando y veremos qué nos depara en las próximas carreras. Quedé muy contento por haber entrado dentro de los veinte primeros y sumar”, explicó Renzo.

La próxima competencia de Turismo Nacional será el fin de semana del 3 de septiembre, en escenario a confirmar.