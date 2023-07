Liga Cañadense de Futbol: el Kemmis pasó a cuartos de final

Con goles de Fassi y Soriano, Williams Kemmis le ganó 2 a 0 a Campaña en el Morumbi. El verdinegro consiguió así el pase a cuartos y estará enfrentando a "Cremeria" en Carcaraña.

El equipo de Franquelli se mete nuevamente en instancias finales de la Liga Cañadense.

En cuarta división, también de local, se impuso a Sportman 4 a 1, con tantos logrados por Puntunet, Luna (x2) y Perassi. Ahora deberá enfrentar a Sport C.C. jugando de visitante.

PRIMERA DIVISIÓN - RESULTADOS Y PRÓXIMOS PARTIDOS

W. Kemmis 2-0 Campaña

ADEO 1-3 Defensores

Argentino 2-1 San Jerónimo

El Porvenir 1-1 A. Montes de Oca (6-5 en penales)

Cuartos de final

Carcarañá vs W. Kemmis

Sportivo vs. Defensores

Sport CC vs Argentino

Almafuerte vs El Porvenir

RESERVA - RESULTADOS Y PRÓXIMOS PARTIDOS

San Jerónimo 1-0 Defensores

Sportivo 1-1 ADEO (10-9 en penales)

W. Kemmis 4-1 Sportman

Carcarañá 3-3 A. Montes de Oca (4-3 en los penales)

Cuartos de final

Argentino vs. San Jerónimo

El Porvenir vs. Sportivo

Sport CC vs. W. Kemmis

Almafuerte vs. Carcarañá