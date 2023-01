Las Rosas: Se dictó prisión preventiva al autor de la golpiza a una niña. Quedó detenido

Sebastián Igonet, Jefe de la U.R. III Departamento Belgrano, brindó detalles sobre la ocurrido y de la actuación policial en este caso y otros que tuvo la semana:

«Fue un hecho lamentable, donde un vecino de esta ciudad en una actitud criminal ataco a una niña de dos años , esta niña se encontraba con la mamá y el papá, y con motivos que se desconocen ataco ferozmente con un elemento contundente, lesionando seriamente a esta criatura. Que fue trasladada a Rosario, estamos en contacto clon los médicos que la están atendiendo, evoluciona favorablemente y en estos días con suerte la niña recibiría el alta».

«El imputado está alojado en la alcaidía departamental Tuvo la audiencia imputativa el lunes, se le imputaron todos los delitos y va a quedar a disposición de la fiscalía con prisión preventiva»

Sobre el detenido y su alojamiento, aseguró: «Ya se consiguió un cupo para que vaya directamente a la cárcel de Santa Fe».

«Este masculino, este imputado en esta causa ya venía teniendo problemas semanas atrás con la justicia, desembocó en esto. Hoy lo más importante es que se actuó rápidamente y que la nena de corta edad recupere su vida normal».

Otro caso que se difundió en redes sociales: vecino ocasionó disturbios en zona de calles Río de Janeiro e Ituzaingó

«Es una persona que viene teniendo problemas hace muchísimos años. Ocasionó varios disturbios, también una serie de delitos; posee antecedentes, estuvo detenido hace muy poquito acá en la alcaidía departamental, entonces la fiscal tomó cartas en el asunto y ya dio intervención a la parte civil, con intervención de salud mental».

«Si bien no hay una sentencia que lo declare insano a esta persona, los vecinos cansados de tantas circunstancias que vienen viviendo y nosotros los entendemos perfectamente, y actuamos a orden de la fiscalía, la Dra. Benvenutto. La misma a actuado de una manera muy comprometida a este hecho y con los vecinos para darle una solución al respecto. Entre hoy o mañana quizás se logre la internación de esta persona. No podemos actuar ni reprimir con la parte penal porque hay documentos médicos que avalan que esta persona no comprende la criminalidad de sus actos, pero hay que actuar rápidamente, como lo hizo la Dra. Benvenutto y creo que en estos días tenemos la respuesta que el vecino se merece».

Fuente: El 4TV