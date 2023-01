El peligro de los desafíos virales de TikTok

(Por Dylan Resnik - Página 12)

El video circuló hace algunos años: una nena de no más de tres años caminaba por un shopping, se encontraba con una publicidad, se acercaba y con el dedo índice intentaba pasar la imagen deslizando hacia la izquierda. El dedo iba solo, guiado por la pura intuición de lo táctil. Una década más tarde ese video ya no sorprende como antes. La escena se fue repitiendo hasta el cansancio y que los chicos sepan manipular tablets y celulares no es una novedad.

Sin embargo, esos niños fueron creciendo, al igual que sus horas de consumo, y se abrió una nueva serie de desafíos a combatir entre los padres, escuelas e instituciones de recreación. Las recomendaciones cobran una mayor relevancia por estas horas, ya que esta semana una niña fue hallada sin vida en la provincia de Santa Fe, luego de realizar un "desafío viral" en la red social de videos TikTok.

Qué son los desafíos virales de TikTok. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explican que los desafíos virales son “una invitación a hacer algo extremo, arriesgado o doloroso, en la mayoría de las veces sin sentido”.

En este contexto, aseguran que estas propuestas son planteadas por influencers, famosos o youtubers, y que cada persona comparte en las redes sociales una foto o video con el desafío cumplido.

Tips y consejos para cuidar el consumo en redes sociales de los menores

Consultado por Página/12, el presidente de la ONG "Si nos reímos, nos reímos todxs", Arístides Álvarez, explica que los retos virales son un tipo de ciberacoso y aporta una serie de tips y consejos para que los padres, madres, tutores, docentes y referentes de menores puedan colaborar en el cuidado del consumo de redes sociales.

Establecer una comunicación abierta con los niños y adolescentes. Tiene que ser algo claro y directo. Desde el rol que nos toque, sea familiar o docente. No hacernos los amigos. Los amigos no ponen límites, son condescendientes. Y los chicos tienen que entender que los límites son necesarios.

El diálogo no tiene que ser autoritario. No tiene que haber una prohibición. Eso va a ser peor y van a terminar usando más tiempo las redes sociales.

No darles un celular propio de forma prematura. Las sociedades de pediatría de todo el mundo recomiendan hacerlo recién a los 12 años. Además de por el contenido, porque produce en la adicción y la quita del sueño.

Los adultos tenemos que conocer las aplicaciones que utilizan los chicos. Hay que saber qué es TikTok e investigarlo.

Hay que bajarle a los chicos lo que pasa. Comunicarle la información que circula en los diarios y noticieros sobre el tema. En función de los medios, estaría bueno que los influencers colaboren con estas campañas. Porque los chicos son muy seguidores de esos contenidos.

Las herramientas de control de contenido son buenas, pero no podemos descansar en eso.



Otras herramientas para controlar el contenido que miran los niños en el celular

Si bien, tal como expone Álvarez, con las herramientas que brindan las tecnologías no alcanza para controlar el contenido que consumen los niños y niñas, y hace falta mantener una buena comunicación, existen ciertas aplicaciones que pueden usarse como un complemento. Entre las que se destacan, están:

Las funciones de desintoxicación dentro de cada aplicación. Por ejemplo, en el caso de TikTok, se debe ir a la parte de “Ajustes y privacidad”, y activar “Tiempo en pantalla” o “Sincronización familiar”. En otras plataformas, como Instagram y YouTube existen opciones similares y de “supervisión”.

Family Link de Google. Ayuda a las madres y los padres a mantenerse al tanto del contenido que exploran sus hijos en dispositivos Android y Chrome OS. Family Link no bloquea el contenido inapropiado, pero la configuración ofrece opciones para filtrarlo.

Kids Place. Es una aplicación que crea una zona segura en el dispositivo para niños. Cambia la pantalla principal, restringiendo las aplicaciones aprobadas por los padres o tutores.

App Qustodio para niños. Entre otras cosas, permite gestionar el límite de uso diario, supervisar la actividad online, las búsquedas y el uso de las apps y bloquea sitios web y categorías.