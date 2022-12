Nuevo podio para Pablo Tedeschi

Pablo Tedeschi fue parte del podio en Paraná en el Fiat 600 dentro de las Categorías TZ, fue la última carrera del año y una competencia que dio distintos matices que le dejaron un saldo positivo. El rosense finalizó 3° en una competencia que tuvo de todo. Sobre el cierre cualquiera de los primeros del pelotón pudo quedarse con la carrera.

«Muy contento, ganamos la serie, nos metimos en la conversación y cerramos el año con un coronación muy positivo, largamos primero la final y nos relegaron algunos toques que hubo. En la largada me aprieto con el segundo y ahí perdí quedando cuarto, en la segunda vuelta quien venia delante nuestro y no quería arriesgar el auto, apreté los frenos, quise ser responsable porque no se veía nada».

Ante ese incidente, Tedeschi quedó en la 13ª posición prácticamente en el inicio de la carrera, y comentó que se recuperaron y volvió a ubicarse tercero.

Sostuvo: «Se armo otra carrera, hubo pace car faltando tres vueltas. Lo fui a buscar sobre el final, pero otra vez en succión el auto que venia cuarto me pasa, luego me recupero y quedo tercero. Y en la última vuelta llegamos los tres a la par, fue una carrera espectacular, tenemos un auto con gran rendimiento e hicimos todo lo posible para ganarla y no se dio».

Por último expresó estar «contento porque es la segunda carrera en esta categoría y estamos en un gran nivel».

Fuente: Renacer Regional FM y 4TV