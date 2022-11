Un sangenarino viajó a Qatar a cubrir el Mundial: “Estoy cumpliendo un sueño”

Ya pasaron 5 días desde el inicio del mundial 2022, el cual aún nos resulta un poco atípico por el momento del año en el que se juega. Las calles de la región desde hace tiempo se encuentran teñidas de celeste y blanco.

Lo mismo sucede en Qatar, donde una “invasión” de hinchas argentinos se hace presente cada día. Para contar todo lo que sucede allí está Esteban, un joven de 26 años que desde hace tres años trabaja para Telefe Santa Fe.



En diálogo con [email protected], cuenta cómo está viviendo la experiencia. “Las sensaciones son indescriptibles. Siempre soñé con realizar una experiencia integral como la que estoy llevando a cabo aquí en Qatar, combinando trabajo y disfrute en un evento que despierta tantas pasiones, entre las cuales se encuentra la mía. Estando en el comienzo de este trayecto, aún no puedo mesurar la magnitud de lo que estoy viviendo. Tampoco sé si quiero, ja”, explica.

Actualmente, el joven de San Genaro realiza una cobertura de lo que sucede en el mundial para el programa Buen Santa Fe, que se emite por Telefe Santa Fe a partir de las 7 AM, al mismo tiempo, asiste a distintos partidos: “Estar a un ritmo frenético, pero tomándome los tiempos adecuados para disfrutar, creo que lleva a que lo viva como tal”, agregó.

“Siempre dije que tuve la ventaja de saber qué y quién quería ser desde pequeño. Es a partir de esto que uno se delimita los sueños. Por eso, el sueño que estoy cumpliendo es el mismo que, inconscientemente, me tracé en mi temprana edad”, afirma sobre lo que está viviendo.

Cobertura mundialista. “Más allá de que es un evento deportivo, el más importante, el que nos moviliza para llevar adelante la cobertura que realizó para Telefe Santa Fe, este tipo de trabajos los concibo como más integrales”, explicó Esteban en relación a su estadía en Doha.

Sin embargo, el joven no se limita a hablar solo sobre lo que sucede dentro de la cancha: “Sinceramente, llegar a Qatar y solo hablar de fútbol (hoy es Qatar, un país con diferencias enormes respecto a nuestra zona) me parece un despropósito. Por eso, desde mi punto de vista, intento no desatender aspectos sociales que, sin duda alguna, deben ser incluidos en cualquier informe que se realice, incluido los futbolísticos.”

Fuente y fotos: conectados24/7