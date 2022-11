Renzo Bustamante va por todo a San Jorge

Este fin de semana, Renzo Bustamante afrontará la penúltima fecha del Fiat 128 TZ en el autódromo ‘Parque de la Velocidad’ de San Jorge, y manteniendo chances vivas por el campeonato, también quiere su primer triunfo.

Es apenas su primer año a tiempo completo en las Categorías TZ, pero el rendimiento que se vio a finales de 2021, se replicó con creces y eso lo depositó en el segundo lugar del campeonato faltando dos competencias. Este fin de semana, será también el tercer compromiso con pilotos invitados del 2022, donde Ignacio Procacitto se unirá para que el equipo siga siendo netamente representante de Las Rosas.

“Tenemos todo bien para el fin de semana y veremos si llega la lluvia o no. Nuestro objetivo para San Jorge es poder pelear la punta como venimos haciendo siempre y ojalá podamos ganar. No tenemos grandes mejoras en el motor, pero sabemos que anda bien, al igual que el chasis y en la anterior fecha de San Jorge terminé segundo, con una pista que me cayó bien”, manifestó Renzo, quien espera ser protagonista con el auto atendido por Raúl Meyer en el chasis, más el motor de Abel y Mauro Widder.

Bustamante espera también que Procacitto logre un buen resultado con su auto, así como ‘Nachi’ tuvo un auto dos veces ganador en esta temporada de Turismo Nacional Clase 2, donde Renzo es uno de sus mecánicos. “Este fin de semana tenemos la tercera fecha del campeonato de pilotos invitados, que ayuda porque suman para el campeonato, y en esta carrera pretendemos que nos dé una gran mano Ignacio Procacitto”, afirmó.

Finalmente, analizando el presente a poco más de un año de estar corriendo oficialmente con el Fiat 128, aseguró: “Venimos teniendo un año muy bueno, ya a fines de año pasado empecé a estar más adelante y apenas debutamos a mediados de 2021. Ahora estoy segundo en el campeonato y se mantienen chances matemáticas para ser campeón. Se tienen que dar varias cosas pero no está perdido”.