La peleó pero quedó a pie en la final

Ignacio Procacitto terminó prematuramente la final del Turismo Nacional Clase 2 en Trelew, con un trompo e incidente donde no pudo continuar. Había clasificado entre los cinco mejores y tras una buena serie, tenía perspectivas de sumar muchos puntos, algo que se desvaneció.

Clasificando cuarto, Procacitto quería seguir de racha tras haber conseguido su primera victoria en San Nicolás y el quinto puesto en Toay, y había auto como para aspirar a luchar por el podio. En la serie, ‘Nachi’ quedó tecero, sin poder darle caza a los Etios, vehículos que dominaron el fin de semana.

Así y todo, en la final el de Las Rosas empezó dentro de los diez mejores y pudo ganar algo de terreno, pero el auto no estaba funcionando de la mejor forma y se produjo un trompo y accidente múltiple donde su Gol Trend quedó herido y se terminó la carrera con cuatro vueltas cumplidas.

“Arrancamos con buen panorama, clasificando cuartos, y a la hora de la serie me superó Abdala y no tenía para seguirlo. Los Etios este fin de semana estaban un escalón por encima. Después la final fue mala en el sentido de que no pudimos sumar, y quizá si no teníamos el despiste, podríamos haber sumado buenos puntos más allá de que el auto tenía algunos inconvenientes”, explicó Procacitto.

Y amplió: “Fue un accidente raro, yo ya venía complicado con el auto, pero entramos en trompo y se golpeó el auto bastante. Aparentemente no son graves los daños, pero aún tenemos que desarmar y analizar. Esperemos tener un buen auto para clasificar y un nivel acorde para correr las dos últimas en Buenos Aires y Rosario”.