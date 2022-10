Futbol: tarde de clásico. Kemmis vs. Almafuerte, solo con simpatizantes locales

Al llegar a esta última fecha de la fase de grupos ambos equipos ocupan los dos primeros lugares en la Zona 1 del Torneo Apertura: Williams Kemmis 21 puntos y Almafuerte 19 puntos.

Comunicado de Prensa UR III, Dpto. Belgrano.

Por razones de Seguridad y según Resolución de la Sub Secretaria de Seguridad Preventiva del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, dictada para el encuentro entre Club Williams Kemmis vs Club Almafuerte ambos de esta ciudad, el día 09/10/22 solamente con presencia público local, y sin presencia público VISITANTE, NO SE PERMITE el ingreso de equipos de mates, encendedores, desodorantes/perfumes, ni elementos que se pueden utilizar para arrojar en el interior del Estadio, Sillas/ sillones SOLO PARA PERSONAS CON PROBLEMAS FÍSICOS O ADULTOS MAYORES, cómo así NO se permitirá la exhibición durante el servicio de ningún tipo de BANDERAS colgadas en tribunas, alambrados, campo de juego, o edificaciones linderas al campo de juego, como tampoco el ingreso ni presencia de BOMBOS, O INSTRUMENTOS MUSICALES en ningún sector de las instalaciones del club Williams Kemmis.