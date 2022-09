Leo Ponzio tendrá este miércoles 21 de septiembre su partido despedida en el estadio Monumental

Tras su retiro de la actividad profesional, que tuvo lugar en diciembre de 2021, cuando su equipo se coronó campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el rosense que se formó en las inferiores de Williams Kemmis tendrá su merecido partido despedida en el Estadio Monumental este miércoles 21 de septiembre, y pasará a integrar la selecta lista de jugadores que tuvieron este reconocimiento a lo largo de la historia del Millonario (Alonso, Francéscoli, Ortega, Cavenaghi y Rodrigo Mora).

Sobre su retiro, Ponzio dictaminó que “hay que saber cuándo irse”, al margen de conservar su buena forma física. “Todo el mundo me dice: ‘Te vemos bien y estás mas joven, ¿por qué no seguiste?’. Porque no. El momento era ese. Yo sentía que el momento ya estaba”.

Desde las 21 horas (las puertas abren a las 18), Leonardo será el actor principal de una noche que promete ser divertida y a la vez emotiva, porque se reencontrarán muchas personalidades importantes del Mundo River que no van a pasar desapercibidas para el público presente. Se enfrentarán los campeones de las Libertadores 2015 y 2018 contra los amigos de Ponzio. Además, habrá shows de luces, batalla de freestyle, distintos músicos que le pondrán un sonido extra a la noche y mucha diversión para que sea una fiesta inolvidable.

Desde las 19:00 horas, el Grupo Renacer Regional, de Las Rosas, llevará en vivo a todo el mundo los pormenores de este importante evento.

¿Quiénes son los jugadores y las figuras que estarán en la despedida de Ponzio?

Marcelo Gallardo, Enzo Francescoli, Ariel Ortega, Norberto Alonso, Hernán Díaz, Leonardo Astrada, Javier Pinola, Jonatan Maidana, Milton Casco, Bruno Zuculini, Fernando Cavenaghi, Ignacio Scocco, MaxRodríguez, David Trezeguet, Enzo Pérez, Diego y Gabriel Milito, Ernesto Farías, Sebastián Abreu, Chori Domínguez, German Lux, Marcelo Escudero, Danilo Gerlo, Paulo Ferrari, Fernando Belluschi, Jonathan Botinelli, Matías Kranevitter, Rodrigo Mora, Julio Chiarini, Emanuel Mammana, Cristian Ferreira, Matías Biscay, Hernán Buján, Lucas Beltrán, Pablo Erbin, David Martínez, Leandro González Pirez, Elías Gómez, José Paradela, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Esequiel Barco, Braian Romero, Matías Suarez, Miguel Borja y Pablo Solari, entre otros.