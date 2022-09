Apenas un alivio. Llovieron entre 15 a 18mm. según distintos registros

La tabla superior con registro de lluvias durante 2022 (gentileza de Agronomía Las Rosas S.A.), muestra claramente el impacto del fenómeno conocido como "Niña", con una tercera campaña con lluvias por debajo de lo normal.

Tal como expresa la Ing.Agr. Marianela De Emilio en su informe "Sequía y gestión", "Los manejos agronómicos traen lotes con diferentes realidades, según sea loma, bajo, antecedentes de cultivos, capacidad de retener agua en los perfiles, etc. En el mapa a continuación, de un informe semanal del INTA Instituto Clima y Agua, vemos que gran parte del país tiene de 0% a 20% de agua útil en su perfil de suelo, lo que plantea el desafío de seleccionar las actividades a realizar a campo en el corto plazo, desde control de malezas, selección de cultivos, híbridos o variedades a sembrar, fechas de siembra, ciclos, densidades, etc. Todo lo que se haga hoy tendrá consecuencias en el impacto que resulte la falta de precipitaciones en la campaña, pero también, todo lo que se hizo antes, en materia de manejo de suelos, sistemas de control de malezas, rotación de cultivos, etc., nos muestra hoy en qué estado llegamos con los lotes, para afrontar este complejo panorama climático."