Testa llega con chances de pelear su ingreso al Play Off

Una nueva fecha del calendario para quien es referente de la marca Ford, Renzo Testa arriba a la penúltima fecha de la etapa regular con chances matemáticas de poder clasificar al Play Off.

Cuando aún quedan en juego 94 puntos las posibilidades para el integrante del Azul Sport Team existen y así hacía el análisis Renzo: “Con mucha ilusión y mucho entusiasmo, creo que son fechas claves para nosotros que estamos fuera de lo que es la Copa de Oro y necesitamos sumar los puntos que no sumamos durante el año.” refirió Testa a las 173,5 unidades cosechadas en las últimas nueve competencias.

Cuando restan dos fechas para cerrar la primera fase del campeonato o etapa regular Renzo Testa ocupa el puesto 17 de la tabla del campeonato liderada por el misionero Rudi Bundziak, que cuenta con dos victorias además de los 293 puntos con los que se impone en el torneo; Testa por su parte está ubicado a 49 puntos de diferencia con quien hoy ocupa el puesto 12 del torneo.

“Obviamente no perder de vista, la realidad del gran trabajo que venimos haciendo durante el año que por diversos motivos se nos fueron negando los resultados. Creo que es una buena oportunidad para sumar muchos puntos, para poder escalar en el campeonato.” apuntó el piloto de Las Rosas.

Y además agregó; “Hoy objetivos claros no hay, no tenemos uno en particular enfrente de la mira más que funcionar de la mejor manera posible, así que obviamente también estoy muy ilusionado por Posadas, me gustan muchísimo los desafíos nuevos. Me gusta muchísimo ir a circuitos nuevos, así que con muchísimas ganas. Pero obviamente, primero tenemos la carrera de La Plata y estamos pensando en eso” remarcó.

La actividad de la décima fecha en el autódromo Roberto Mouras para la categoría iniciará este viernes con las dos tandas de entrenamientos.

Así el Ford del Azul Sport Team estará tomando contacto con el trazado, que esta fecha será con chicana incluida, desde las 11 y 14:30 Hs.

Para concluir el rosense agregó; “Quiero agradecer a todos los sponsor por seguir apoyándonos en momentos difíciles, a toda la familia que es un pilar fundamental y obviamente a todo mi equipo el Azul Sport Team por el gran trabajo, por los motores y a todos los que nos hacen el aguante los fines de semana.”

Fotos: Darío Gallardo