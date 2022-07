Williams Kemmis jugará la Final del Torneo Apertura de Liga Cañadense de Futbol

17 de julio de 2022

El verdinegro y Argentino (Las Parejas) igualaron 0 a 0 en los 90´, y en los penales se impuso por 4 a 2. Lecuima fue figura atajando dos penales. La final será Williams Kemmis vs Sport C. C. .