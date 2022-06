Procacitto volvió y fue gran protagonista

Regresando a las pistas, Ignacio Procacitto peleó las primeras posiciones en el Turismo Nacional Clase 2. Con su Volkswagen Gol clasificó segundo, ganó su serie y concluyó sexto en una carrera atrapante en Centenario, Neuquén.

Estando competitivo desde el comienzo, Procacitto demostró una vez más las cualidades propias como piloto y las de su equipo familiar, que atraversando un momento difícil en lo humano, sacaron adelante el fin de semana. Marcaron la pole position el viernes, aunque el sábado en la general fueron segundos. La tarde sabatina terminó con ‘Nachi’ ganando la serie de manera contundente, donde fue aplaudido por todo el autódromo.

Luego de ganar la serie, muy emocionado, no pudo analizar lo que pasó en pista pero expresó: “Saludó a mi mamá, a mi abuela, a mi papá y mi hermana Cintia, y a Leonel, que lo extraño todos los días. Pensé que al cabo de los días iba a ser mejor y cada vez duele más su ausencia. Él ya sabe lo que pienso de él, se lo he dicho en vida, que lo amo mucho”.

El domingo, la final fue muy intensa, con muchos cambios y Procacitto la peleó hasta el final, buscando el triunfo primero, y cuando vio que no se podía, intentó mantener el podio. Fue una carrera pareja, con muchos autos en gran nivel, y el rosense pudo llegar sexto, cumpliendo con creces el objetivo principal.

“Lo que queríamos era pasar un buen fin de semana y así fue, vimos la bandera a cuadros así que está bien. Arriesgamos con la puesta a punto para la final y no salió. Creo que el auto de seguridad no nos favoreció para quedarnos entre los del podio, y en la última vuelta quise ir por eso pero bueno, no salió y quedamos sextos”, analizó Procacitto luego de concluir la actividad en pista.

La próxima fecha será en Villa Mercedes, San Luis, el fin de semana del 10 de julio.