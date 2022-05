Testa quiere seguir recuperándose

Desde este viernes a las 10:50 hs iniciará la actividad de la séptima fecha del campeonato para el TC Mouras en el autódromo de la ciudad de La Plata. La actividad de la primera jornada cerrará con la última tanda de entrenamientos programada para las 14:15 hs.

Este jueves el Azul Sport Team realizó una breve prueba de la que se rescató un tiempo de 1m28s6/100 utilizando gomas usadas. Una merma de potencia en el motor de prueba obligó al equipo y a Renzo Testa a detener la misma y tras el cambio de impulsor por el de carrera pudieron completarla.

El piloto de Las Rosas llega a esta instancia del campeonato ubicado en el puesto 16 a una diferencia de 17,5 puntos de quien hoy ocupa el puesto 12 en la tabla, el piloto Joaquín Ochoa.

Con el objetivo de poder clasificar al Play Off 2022 en el TC Mouras, el santafesino apuesta poder lograr conquistar un podio en su camino a completar la etapa regular para lo que restan solo 5 fechas.

En entrevista con el programa radial Vuelta Previa, Renzo Testa detalló lo vivido en esta fría jornada en el autódromo Roberto Mouras. «Dimos tres o cuatro vueltas con el motor de repuesto y la verdad que funcionamos muy bien, tuvimos tendencias muy lógicas en el auto que la verdad nos dejaron muy conformes. Lamentablemente una merma en el motor de pruebas nos obligó a sacarlo por precaución y creo que no llegó a romperse, la idea era que no pasara eso» remarcó.

Renzo además agregó; «Pusimos el de correr, salimos en la última tanda ahora y quedaron algunas cosas por probar así que muchas conclusiones no hemos sacado pero creo que tenemos una buena base de las vueltas que dimos temprano. No me quedo conforme porque arrancamos muy bien y no pudimos cerrar el día de esa misma manera, pero uno se queda contento porque sabe que tiene la base con la cual arrancamos así que ahora trataremos de analizar lo que fue el día de pruebas y buscaremos lo mejor para poder plasmarlo sobre el auto mañana», concluyó el piloto de Ford.