Nacho Scocco debutó en Hughes con la visita de Leo Ponzio

La 32 del Celeste colgada en el vestuario era lo que todos esperaban ansiosos ver, incluso Nacho Scocco que fue el protagonista de la noche en su debut con Hughes FBC en la liga Venadense, contra Juventud de Pueyrredón. En las tribunas estuvo su amigo y ex compañero, Leo Ponzio.



«Estoy ansioso y feliz de estar en mi casa», reconoció a medios locales en la previa del partido. «Hice la pretemporada y espero que el DT me ponga», bromeó también antes del duelo en el que fue titular y capitán de su equipo. El delantero completó los noventa minutos pero no hubo debut en la red, ya que terminó en un empate sin goles.

Otra cara conocida en la noche gloriosa para Hughes fue la de Leo Ponzio. El ex capitán de River, que se recupera de la rotura de ligamento cruzado de su rodilla producto de una jugada en su debut en Williams Kemmis, viajó para estar junto a su amigo y ex compañero de equipo en su debut. Hubo charlas, risas y fotos en la previa del encuentro.



Por quien también esperan ansiosos en localidad del departamento General López es a Maxi Rodríguez, quien también le puso fin a su carrera en Newell's. Para ver a la Fiera con la camiseta del Celeste habrá que esperar un poquito más, estiman que para la 3ª fecha, debido a que tuvo algunos inconvenientes físicos y además en los próximos días tiene un viaje pautado a Liverpool para un amistoso ante ex futbolistas del Barcelona.

Fuente: TyC Sports