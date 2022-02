Un cierre inesperado

Luego de un sábado en el que el piloto del Azul Sport Team se habría mostrado como firme rival en los entrenamientos y la clasificación de la tercera fecha del TC Mouras, el domingo de competencias para el santafecino se tornó de color gris.

En lo que fue la segunda serie clasificatoria Renzo Testa avanzaba desde la tercera posición, aprovechando los primeros metros para sobrepasar a Rudi Bunziak, que perdió la pulseada con Blas Sefchek, logrando ubicarse como escolta del nuevo líder.

Intentando escaparse del pelotón, con los neumáticos enconizados en su Ford debido a la presencia de lluvia, Testa intentaba cerrar la primera vuelta en el 2° lugar.

Pero al ingresar en la recta principal el piano mojado le jugó una mala pasada y lo hizo perder grip entrando en trompo sobre la pista pero logrando sacar el auto para el sector interno.

Relegado en posiciones pudo completar la batería y arribó en el puesto 11 a la línea de sentencia.

“Un fin de semana que había arrancado muy bien en los entrenamientos, muy firmes en todos los entrenamientos con un gran auto, teníamos muy buen potencial. Se complicó todo en la serie cuando veníamos en el segundo puesto y por un exceso mío, en la entrada a la recta me hace perder todo” remarcó el piloto de Ford.

Testa se lanza a una carrera final que a diferencia de la serie presentaba piso seco largando desde el puesto 22

Con la Dodge de Gaspar Chansard liderando el pelotón arrancó la tercera final del campeonato para el TC Mouras.

Con un positivo avance en carrera, Testa logró adelantar varias posiciones, hasta que en la séptima vuelta, Tomas Abdala realiza una mala maniobra que provocó el despiste y trompo de Renzo Testa y Franco Deambrosi.

Nuevamente el santafesino perdía lo ganado y se veía relegado al puesto 25 posición en la que terminó cruzando la bandera a cuadros, completando la tercera final del torneo que ganaba Gaspar Chansard.

“La verdad que una lástima, en la final largamos desde atrás,sabíamos que era complicado. Veníamos avanzando bien hasta que en la entrada a la recta Tomás Abdala me frena, lo toco y es lo que me hace entrar en trompo, pero bueno de todas maneras obviamente muy triste y medio amargado porque el auto funcionaba muy bien. El esfuerzo es grandísimo. Aun así nos vamos con la tranquilidad de saber que tenemos un gran potencial. Hace rato lo venimos diciendo y no podemos concretar. Les agradezco a todo el equipo Azul Sport Team por el gran trabajo, y a todos los chicos del taller" destacó Renzo Testa.

En el campeonato, Renzo Testa suma solo 10 puntos que lo hacen caer al puesto 22 de la tabla donde acumula 43,5 unidades.

La cuarta fecha del campeonato, será una nueva oportunidad para el representante de Las Rosas y se llevará a cabo el fin de semana del 11, 12 y 13 de marzo en este mismo autódromo pero con la variante con chicana del trazado.

Fotos: Dario Gallardo