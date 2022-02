Potenciando la esperanza

Desde este viernes por la mañana el TC Mouras desarrollará la actividad correspondiente a la jornada de entrenamientos en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata.

Con tres tandas de 30 minutos de duración cada una, la tercera fecha del torneo se pondrá en marcha para el Azul Sport Team.

Los horarios de 11:10, 13:30 y 17:10 Hs serán los de salida a pista para el TC Mouras que en esta oportunidad utilizará la variante sin chicana del trazado platense.

Dialogamos con el representante de la localidad santafesina de Las Rosas previo a su viaje hacia la provincia de Buenos Aires y esto nos adelantó respecto de cómo se prepara para este nueva presentación; «Contento, venimos con mala fortuna en las dos primeras fechas sin poder redondear el final, pero la verdad que estoy pasando un buen momento. Estoy muy contento y muy agradecido al equipo porque la verdad que tenemos un gran potencial, excelente que eso obviamente me da muchísima esperanza y ganas de encarar lo que sigue. Sabemos que estamos bien, que nos falta poder golpear la última parte, pero tenemos un gran auto, un gran conjunto. Un equipo muy lindo, muy unido desde los chicos del equipo hasta el motorista y su grupo de trabajo, así que creo que los resultados están al caer. Hay que seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo y no desesperarnos”» remarcó Renzo.

A lo que agregó; «Por mi parte he trabajado mucho entrenado, venía con complicaciones por el Covid 19 que me dejó una complicación para respirar, pero bueno, lo he estado trabajando. Estoy muy entusiasmado e ilusionado, obviamente creo que hay que replantearse como que los objetivos son poder empezar a sumar puntos como lo hicimos la fecha pasada y que vaya fluyendo carrera tras carrera y no desesperarse ni por la victoria, ni por los buenos resultados, si no dejar que fluya todo un poco más y trabajar para poder estar competitivo en cada fecha, así que quiero agradecer obviamente a todo el equipo Azul Sport Team por el gran trabajo, a Charo Álvarez por los motores, a todos mis sponsors que hacen esto posible, a la familia de todos los que hacen el aguante» concluyó Testa.

Ubicado en el puesto 18° del campeonato, que lidera Tomás Brezzo con 80 puntos, y sin ninguna victoria, Testa está a una diferencia de 46,5 del puntero a quien tendrá como referencia en la búsqueda de su recuperación.

