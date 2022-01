Se prevee una semana con temperaturas por sobre los 40°C

10 enero 2022 -10:01 horas . Reporte meteorológico especial. Provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

La región se prepara para una situación absolutamente normal en verano para nuestras latitudes, ALTAS TEMPERATURAS. Por efecto del posicionamiento de los sistemas de presión, por varios días prevalecerá sobre gran parte del país una circulación de BAJAS presiones que favorecerán la llegada y permanencia de aire muy caliente, impulsado por viento del sector NORTE que con el correr de la semana irá aumentando su velocidad, con ráfagas fuertes desde el miércoles 12.

La situación cambia en el fin de semana próximo, con aumento de nubosidad y probables tormentas hacia el domingo 16. Ante este escenario, como siempre, la peor parte se la llevan los grandes centros urbanos, ya que las temperaturas nocturnas no descenderán, y la sensación de incomodidad irá en aumento conforme pasen los días.

De la región mencionada, la parte cordobesa será la más afectada por el calor, no se descarta alguna tormenta aislada en este periodo.

Es destacable la importancia de no exponerse innecesariamente al sol en el horario de 10/17 h, hidratarse correctamente, usar ropas claras y flojas, y tener especial cuidado con el uso de tapabocas, ya que una mala respiración incrementará el riesgo de sufrir un colapso por "GOLPE de CALOR". Recordemos que niños, ancianos y convalecientes deberán ser los más cuidados. A quienes hablan de TEMPERATURAS HISTÓRICAS les recomiendo consultar estadísticas meteorológicas entre 1930/1970.

Oscar Monjelat -Director Grupo Caza Tormentas del Sur.

Video: Archivo General de la Nación. Ocurrió el martes 29 de enero de 1957. La ola de calor, según relatan las crónicas de entonces, había comenzado dos días antes, con temperaturas que rozaron los cuarenta grados. Además de la víctimas mortales, cerca de cien personas debieron ser atendidas por servicios asistenciales. El registro fílmico de una jornada abrasadora.