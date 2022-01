Maximiliano Marentes fue reconocido por la Asociación Internacional de Sociología

Maximiliano Marentes es uno de los tres ganadores del VIII Concurso Mundial para Sociólogos Juveniles por su trabajo “Ni iguales ni desiguales. Principios de igualación y desigualación en relaciones amorosas de varones argentinos”.

«Ser uno de los ganadores de este premio es una verdadera sorpresa y una gran alegría. Esa sensación se amplifica cuando me pongo en perspectiva, siendo la primera generación de universitarios en mi familia. El reconocimiento da cuenta de que el tipo de ciencias sociales —y de ciencia en general— que hacemos en nuestro país, en donde me formé con grandes profesoras y profesores, investigadoras e investigadores, alcanza altos niveles internacionales», expresó Marentes, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.



Sobre el trabajo por el cual fue distinguido, el científico del CONICET señaló que «busca devolverle espesor a la pregunta por la igualdad en las relaciones amorosas, partiendo del análisis de trayectorias afectivas de varones gays argentinos. Por lo general, se suele explicar la desigualdad en los vínculos de pareja a partir de atributos “disposicionales”: edad, posición socioeconómica, orígenes nacionales, entre otros. Así, por ejemplo, pensaríamos que quien tiene una mejor posición económica tiene siempre mayor poder en la relación».



«En este trabajo, por el contrario, me propuse describir los mecanismos que en determinadas situaciones producen equidad o inequidad entre los miembros de esas historias de amor. Entonces, a partir de estudiar sus principios, propongo entender a la igualación y la desigualación no como consecuencia directa de los atributos diferenciales entre las personas, sino como resultado de los esfuerzos que las personas hacen a partir y a través de esos atributos», agregó.



El joven nacido en Las Rosas se desempeña actualmente como docente de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y Becario Posdoctoral del CONICET.

Fuente: Facebook de Las Rosas Hoy

Entrevista: Renacer Regional