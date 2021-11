Un automóvil chocó con un caballo en Ruta 178

Según informa el portal de Contacto FM 100.9 los ocupantes del vehículo, que terminó despistando, son rosenses. Y por el impacto el animal murió en el lugar. El hecho ocurrió tras la curva conocida como "de la balanza o el ingreso a lo que era el autódromo Don Eduardo".

PARTE POLICIAL

U. R.III-Belgrano

Cria 2da - Las Parejas

Hecho: LESIONES CULPOSAS POR OMISIÓN DE CUSTODIA ANIMAL

Interviene: UFI Cañada de Gómez

Fecha: 16/11/21

Victimas: SANTIAGO R., EMILIANO JOSÉ C., A. FEDERICO, C. ELEONORA, BENJAMIN A. de 9 años de edad.-

Involucrado: NN.-

Reseña: Siniestro Vial en Ruta 178 KM 184, entre un automóvil marca RENAULT, modelo 19 RE, color GRIS, que era ocupado por R., C., A., C. y el menor A., los cuales colisionan contra un equino, resultando el despiste del vehículo con sus ocupantes y la muerte del animal. Se hacen presentes en el lugar Guardia de Seguridad Rural URIII y Bomberos Voluntarios de esta ciudad. Las victimas son trasladados al SAMCO local en ambulancia en conjunto con Bomberos Voluntarios, mientras que luego de ser examinada en dicho nosocomio la señora C. es trasladada a la ciudad de Rosario a los fines realizarle TAC, mientras que los demás quedan en observación.