Definiciones políticas del Intendente Javier Meyer

- «Estamos en medio de una campaña electoral donde lejos de escuchar propuestas, lo que escucho es desinformación absoluta de la oposición. Lamentable lo que se está viendo es un ataque constante a un equipo de trabajo que siempre ha puesto todo sobre la mesa. Hemos tenido que salir explicar 3, 4 veces lo mismo y siguen con esos temas sin contenido.»

- «Le pido a la gente que si está de acuerdo con lo que se está haciendo, si esta de acuerdo con seguir avanzando, con la obra pública, con todo lo que hoy tiene el vecino frente a su casa y todo lo que el municipio ha logrado en un sistema de finanzas ordenado disponibilidad de recursos, de materiales… eso lo tiene que con el voto. No hay otra forma de demostrar el apoyo más que votar a Néstor Aquino. mi candidato. Yo necesito el apoyo del Concejo, que siga trabajando en este plan histórico para Las Rosas en obra pública, en servicio, en cultura, en deporte, en todas las áreas que están brillando».

- «Veo falta de seriedad, de compromiso. Una campaña electoral no es ver que tiro para quedar bien con un sector porque le prometo algo que se que no voy a cumplir. Hay que actuar con la verdad, como corresponde, y decirle a la gente lo que hay y lo que no. Puedo haber un punto de vista diferente, eso es normal; pero siempre con objetividad, sobre lo concreto; no sobre lo que cada uno pretenda instalarle al vecino sin tener un argumento. Estamos hablando de lo público, donde hay que manejarse con un solo marco: el de la verdad, el de las realidades.»

- «Estoy escuchando en la oposición propuestas de gente que no sabe ni donde está parada. Y me hago cargo de lo que digo porque nadie visitó Maestranza, nadie visitó la Casa de la Cultura, nadie fue al municipio. Lo que están haciendo es ver cual tema va a pegar, entonces salen a prometer viviendas, regalar casas, y de ideas que significan volver al pasado.»

- «Para defender lo que se ha logrado en esta ciudad lo tenemos que hacer gente seria, con compromiso social verdadero. Por eso, para acompañar esta gestión hay que votar a Néstor Aquino, un hombre consustanciado con la gestión, que está al tanto de todo.»

(Se recomienda escuchar el audio completo)

Informe semanal sobre obras y servicios- 5 de noviembre 2021

Mención de algunas obras y servicios

- Avenida Las Rosas. «Estamos haciendo la apertura de caja, tratamiento de suelo, ya preparando el lugar para la pavimentación. Es una calle ancha con características especiales, así que va a tener también un tratamiento distinto. La verdad estoy contento porque es una es una obra que se está realizando con Fondo Obra Menores, un recurso que la Provincia nos adeudaba, donde ya nos habían pagado una parte hace muy pocas semanas con la que licitamos la compra del hormigón y el resto se tenía que pagar contra avance de obra, pero como es algo que ya venía atrasado el gobierno provincial tuvo el gesto esta semana de ingresar el resto de los recursos. Es bueno destacar esto ya que la provincia se ha puesto al día con la municipalidad, cosa que celebro ya que somos gobiernos de distinto color políticos, pero así es como debe ser. Los estamos nación, provincia, municipio o comuna deben actuar juntos para llevar obras y servicios a los vecinos.»

Bacheos. «El plan de bacheo se continúa realizando, ya que hay muchos lugares donde hay que intervenir, reparando el pavimento se ha roto o tiene un deterioro considerable. Y se sigue trabajando intensamente en las tareas de tomado de juntas, que es una forma fundamental para el mantenimiento.»

Colonia de Vacaciones y otras actividades. «Ya está abierta la inscripción para la Colonia Un Espacio para Todos, que puede hacer en Casa de la Cultura. Y recomiendo estar atentos al Facebook de la misma porque hay muchas actividades que se realiza y otras programadas.»

Audios: Renacer Regional