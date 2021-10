Ya se vacuna a menores de 3 a 11 años en Las Rosas

En entrevista realizada al director del SAMCo local, Dr. Alejandro Luna dijo que «hubo inconvenientes iniciales porque desde Rosario dieron turno a 480 chicos para hoy, y cuando detectaron un error los redistribuyeron. Por eso hay gente que vio la primera información que le tocaba hoy y cuando van al vacunatorio se encuentran qué le cambiaron el turno para otra fecha próxima». Se reordenaron 240 turnos hoy 12 de octubre; y otros 160 turnos para mañana 13 de octubre. También se solicita presentar el carnet de vacunación nacional y el respectivo DNI.

Además, el médico comentó que hay padres que anotaron a sus hijos, pero no se están acercando al vacunatorio, ubicado en el Sindicato de Luz y Fuerza.

¿Cuáles son las recomendaciones para los padres que tengan dudas? «Todos tenemos dudas cuando nos vacunamos, el personal de salud fue de los primeros pero fue la opción que teníamos y así estamos ahora viviendo una relativa tranquilidad y normalidad gracias a esto. Hasta el momento no se presentó ningún problema en los niños que recibieron la vacuna. El inconveniente es que si no están inmunizados no sabemos cómo van a reaccionar a la enfermedad. En condiciones normales la toleran mejor que los adultos», expresó Alejandro Luna.