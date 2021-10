Testa rescata lo positivo de la última fecha en La Plata

Si bien la mañana del domingo contó con buen clima en el arranque de la actividad con el paso de las horas las complicaciones se hicieron evidentes ante la presencia de una tenue llovizna sobre el trazado del autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Con un colorido marco de público, más numeroso que en la jornada del sábado, se disputaron las dos primeras series clasificatorias para el TC Pista Mouras.

La primera serie la ganó Ramiro De Bonis mientras que en la segunda quien se quedó con la victoria fue Gaspar Chansard quien en plena largada le ganaba la posición a Ochoa y se rozaban los autos situación que el piloto del Azul Sport Team advirtió y levantó su marcha en la salida del curvón, oportunidad que aprovecharon 4 autos para meterse por dentro y dejar a testa en el 8° lugar luego de haber llegado hasta el 3°.

La carrera tuvo al piloto de Las Rosas intentando recuperarse pero sobre el final y a una vuelta de completar la serie un problema en la transmisión lo llevó fuera de pista tras realizar un trompo sobre la pista.

En comunicación radial Testa informaba al director deportivo del Azul Sport Team, Ramón Rodriguez que podía tratarse de problemas con el cardan de su Ford.

La victoria quedó en manos de Gaspar Chansard siendo esta la serie más lenta, Renzo Testa finalizó 10° por lo que en la final largó desde el puesto 20.

La última carrera del día tuvo nuevamente en la lucha a Chansard y De Bonis siendo este último el que se impondría en los primeros metros de carrera.

Bajo el liderazgo del piloto de Ford que impuso un gran ritmo a la competencia en cada uno de sus giros, Renzo Testa iniciaba una vertiginosa remontada que lo dejaba alcanzar el puesto 16 en las primeras vueltas.

Luego de varias vueltas el Ford del Azul Sport Team llego a ubicarse 12° pasada la mitad de la competencia pero sobre el final y cuando entraban en las últimas vueltas el desgaste de los neumáticos lo dejó sin grip a la salida de la curva de “la olla” sector donde entró en trompo y perdió cuatro posiciones en su recuperación completando la carrera y llegando a la bandera a cuadros en el puesto 16.

Ramiro de Bonis se quedó con la victoria mientras que en el podio lo acompañaron en los festejos Gaspar Chansard 2° y Franco Deambrosi 3°.

“Fue una final un poco complicada pero realmente me dejó muy contento, de la vuelta 9 a la 13 creo que fue sumar record todas las vueltas. Desde el viernes tuvimos un gran conjunto pero algunos errores propios en la toma de decisiones en conjunto con el equipo me llevaron a cometer algunos errores. Este primer año me sirve como experiencia, venimos haciendo las cosas bien, tenemos un gran potencial y un gran auto. Nos cuesta mucho la clasificación porque hace dos o tres carreras que vamos con cambios a la clasificación y no le gustan mucho al auto. Creo que es momento de bajar un cambio, tenemos un mes para analizar todo y trabajar” destacó Renzo Testa quien suma 19,5 puntos en la fecha acumulando un total de 385 que lo ubican en el puesto 6 del campeonato. En lo que respecta a la Copa de Plata cae 3 posiciones al puesto 12 donde acumula un total de 69,5 unidades quedando a una diferencia de 75 puntos del líder Gaspar Chansard.

“Tenemos un gran auto, un gran equipo, un gran grupo de sponsors, una gran familia y un gran grupo que nos hace el aguante y obviamente que eso es muy positivo, tengo mucha fe en las dos fechas que quedan. Conozco los circuitos de Viedma y San Juan y sé que tengo un gran auto, esperemos poder quebrar con esta racha.” remarcó el piloto de Ford.