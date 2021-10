El Diputado Oscar "Cachi" Martinez presentó nuevamente la Ley que incorpora el Folklore a las Escuelas

El mismo le fue entregado por la Lic. Claudia Giaccone junto a la Prof. Olga Migno y el Prof. Luis Ferreyra Carmelé. Esta nueva presentación en la Cámara de Diputados de la provincia del proyecto de Incorporación del Folklore en las Escuelas, demuestra la plena convicción de la necesidad de universalizar y formalizar conocimientos sobre nuestras raíces y origen.

El Diputado Provincial Oscar Martínez señaló «el espíritu de este proyecto promueve que desde el orden educativo provincial se incorpore el folklore a la currícula escolar en todos los niveles y modalidades de manera de fortalecer estos conocimientos indispensables a través del esquema educativo oficial».

«Analizando la importancia del folklore en la educación, nos damos cuenta verdaderamente que una de las funciones de la escuela es la transmisión de la herencia social de los pueblos. Porque la educación debería realizarse a partir de esas raíces que posee el pueblo; de vivencias autóctonas de sus familiares o antepasados, en distintos ámbitos como el musical, artesanal, histórico, entre otros».

Por su parte la ex legislador Claudia Giaccone manifestó que «avanzar nuevamente con esta Ley que había sido trabajada con intensidad por todos los sectores y regiones durante 4 años y que había tenido sanción por unanimidad en esta Legislatura provincial en noviembre de 2015 celebrada por todos los miembros de la comunidad cultural y educativa pero que lamentablemente fuera vetada por el Poder Ejecutivo actual, será de un valor incalculable para reforzar la construcción de nuestra identidad y difundir nuestro patrimonio cultural sabiendo que no puede amarse lo que no se conoce».

Olga Migno (hija del destacado escritor sanjavierino) y el Profesor Ferreyra Carmelé señalaron la importancia de recuperar este proyecto que durante el año 2015 fue Ley. «Nuestro compromiso de seguir por este camino de reivindicación como así también el acompañamiento en cada rincón de nuestra provincia estableciendo los Foros del Folklore para originar la promoción, el debate y la participación de todos los actores en búsqueda de enriquecer dicha curricula».

Ley N° 13.931 (VETADA)

A poco más de una semana de asumir como gobernador de Santa Fe, Omar Perotti tomó la decisión de vetar totalmente tres leyes que la Legislatura de la Provincia había aprobado durante la última etapa del gobierno de Miguel Lifschitz.

La primera ley vetada es la norma que obligaba a las escuelas de la provincia a incorporar la enseñanza del folklore (ley N° 13.931).

Actualmente, son 14 las provincias que ya incorporaron la enseñanza del folklore a las escuelas.