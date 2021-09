"No hay poder absoluto del intendente, hay una alianza clara…nuestra alianza con la comunidad, con cada vecino"

«Estamos a una semana de la elección PASO, y no tengo mucho que decir más que agradecerle a todo mi equipo de trabajo. Esta semana estuvimos publicando diferentes videos cortos donde exponemos en cada rubro la obra pública que se realizó en estos cinco años y medio de gestión: 87 cuadras de pavimento, kilómetros de red de cloacas, agua, gas; cuadras de luminarias led», expresó Meyer. «Es inmensa la cantidad de vecinos que se han beneficiado con el desarrollo de obras que hemos podido llevar adelante gracias al apoyo este Concejo Deliberante, con nuestros concejales que nos están acompañando.»

Continuó diciendo que «hoy el poder absoluto lo tiene el pueblo, lo que en realidad yo hago como intendente es administrar los recursos de la comunidad para los rosenses, y eso está a la vista. Porque antes, cuando el poder lo tenía la política, se la robaban, no se hacía obra pública, se engañaba a la gente aprobando un montón de ordenanzas que se cumplían, cómo pasó con las de cordón cuneta que le cobraron a muchísimos frentistas y el dinero no estaba cuando entramos y tampoco los vecinos tenían la obra.»

«Entonces esto no es poder absoluto del intendente, lo que hay en Las Rosas es una alianza clara… es nuestra alianza con la comunidad, nuestra alianza con cada vecino, nuestra alianza es con la realidad que hoy el rosense está palpando en la calle», manifestó el intendente. «Y para estas elecciones el único equipo que apoya Javier Meyer es la lista de Unidad Rosense, encabezada por Néstor Aquino.»

«Las personas que se sienten representadas por la gestión de transparencia y obra pública que hoy se observa en el municipio tienen una única opción: votar por Unidad Rosense. Acá no hay promesas, no hay supuestos, no hay piloto de pruebas; acá hay una fórmula probada, efectiva y eficiente que ha beneficiado a toda la ciudad», concluyó el jefe municipal.