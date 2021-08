Las Rosas recibió una ambulancia de alta complejidad

Se trata de una ambulancia 0KM con sistema de terapia intensiva que se incorpora al SAMCo local, y se integra a la red de emergencia de la provincia (N°107).

En diálogo con el Secretario de Emergencia de la Provincia, Dr. Eduardo Wagner comentó que en el año 2020 realizó un recorrido por el departamento Belgrano, donde encontró la necesidad de una ambulancia de alta complejidad, permitiendo que el paciente ya se encuentre practicamente dentro de una terapia intensiva móvil.

Explicó el funcionario provincial que «esta unidad viene a reforzar todo el sistema de red que significa que si alguna localidad o pueblo o comuna no tiene no están desprotegidos. Siempre están protegidos porque se trabaja en red de emergencia 107».

«Gracias a Dios y al trabajo mancomunado del sector de salud, que no hay que cansarse de decirlo todos los días, el sistema sanitario nunca colapsó, ningún santafesino se quedó sin una cama, ningún santafesino se quedó sin una asistencia sanitaria en una ambulancia», continuó Wagner. "Pero no no podemos quedar con eso porque no sabemos que puede venir, tenemos que prepararnos por si viene la variante Delta y esto es una forma de prepararse».

El Secretario de Emergencia concluyó diciendo que «nuestro gobernador Perotti ha sido claro hoy, no miramos el color político de los gobernantes de cada distrito, nosotros miramos lo que se necesita. Trabajamos igual para toda la provincia que es una sola; el objetivo que nos trazamos es que acá el único beneficiario sea el ciudadano común».

Por su parte el Intendente de Las Rosas Javier Meyer expresó sentirse muy contento, ya que "en el día de la Santa Patrona y nuestros 54 años como la ciudad nos notifican la entrega de esta unidad de alta complejidad, de primera calidad. Como intendente soy testigo de todo el trabajo que se realizó durante estos meses, ya que siempre he sido informado desde la provincia de cada paso; y vemos que hoy el Gobernador ha atendido la necesidad de los rosenses en materia de traslados por salud y eso hay que celebrarlo.»

(Se recomienda escuchar el audio completo)