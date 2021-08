Media sanción del Senado para frenar por un año la llegada de La Salada

Instalar el paseo de compras en territorio santafesino no aparece como algo simple. Ni bien se conoció la idea empezaron a asomar cuestionamientos.

El lugar elegido por el promotor es la localidad de Tortugas, en el límite con Córdoba, a unos 115 kilómetros de Rosario. Y si bien comerciantes locales, que temen por la competencia, y políticos sostienen que no apuntan a impedirlo, en la noche del jueves en la Cámara de Senadores provincial se dio media sanción a la “suspensión por 365 días de instalaciones del tipo ferias con varios puestos de venta, usualmente denominadas como saladitas o saladas”.

A la vez, se presentó otro proyecto de ley, aún no aprobado, de “mientras tanto regular condiciones y requisitos para su instalación”. Claro, aún resta la otra media sanción, la que debe realizar Diputados, que la semana próxima tendrá en su análisis para darle forma de ley.

“El proyecto se aprobó anoche, sobre tablas”, apuntó el senador Hugo Rasetto en diálogo con La Capital. Es el autor de ambos, pero no desde ahora sino “desde el 2013, cuando era presidente de la comisión de legislación laboral, por eso basándome en aquella presentación realicé la actual”, explicó.



“No hay nada personal contra ferias del estilo de La Salada. Primero porque la Constitución Argentina no prohibe este tipo de comercios y es materia libre para los comerciantes. Sin embargo, lo que debemos hacer es garantizar condiciones de igualdad para ellos, para que exista un espíritu de convivencia y no vaya en detrimento del comercio de cercanía”, explicó el senador provincial por el departamento Iriondo, quien es oriundo de Salto Grande.

A todo esto, Jorge Castillo, conocido como el “rey de La Salada”, contó a La Capital que insistirá con su proyecto de hacer “un shopping para los pobres”.

Además, confió que después de publicada la noticia inicial brindada por este diario sobre el lugar que había elegido (a 5 kilómetros del casco comunal de Tortugas), se le sumaron dos oferentes de tierras, uno del lado cordobés: “Todos están en el sector de la subida y bajada a la autopista, donde quiero instalarme”.

Y replicó: “Nadie se puede oponer a algo que no vieron. Entiendo la reacción de las entidades comerciales porque son de la idea de que cuanto menos trabajen y más ganen, mejor; en cambio un político tiene que defender al que menos tiene”.

Sanción

La Legislatura de la provincia sanciona con fuerza de ley:

1) Situación de riesgo: declárase en situación de riesgo al sistema comercial de la provincia de Santa Fe por el término de 365 días corridos a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

2) Suspensión: Suspéndase por el término de 365 días la radicación de nuevos establecimientos comerciales de múltiples puntos de venta, denominados ferias internadas, multipunto, cooperativas de comerciantes o de formatos similares.

3) Nueva normativa: En los plazos establecidos en la presente ley debe promoverse el tratamiento y la sanción de una normativa que regule la radicación de este tipo de establecimientos comerciales, a fin de garantizar la igualdad ante la ley, la trazabilidad de la mercadería, la trazabilidad impositiva, el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, laborales, previsionales y de todo otro requisito normativo de orden nacional, provincial y municipal.

4) Prórroga: Facúltase al Poder Ejecutivo a prorrogar, por única vez y por igual término, los plazos previstos en la presente ley.

La presentación y aprobación fue firmada en forma unánime por los senadores provinciales.

Fuente: La Capital (Rosario)