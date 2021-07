Ignacio Procacitto sumó buenos puntos otra vez

"Nachi" volvió a estar en el lote de adelante dentro del Turismo Nacional, y reapareció entre los diez mejores del campeonato. El piloto de Las Rosas culminó décimo la séptima final del año, en Concepción del Uruguay, en una carrera extremadamente intensa.

La clasificación fue estupenda a pesar de tener el auto con kilos de lastre, porque se ubicó quinto en una jornada muy pareja, donde más de veinte autos estaban dentro de un segundo. El rno pudo sostenerse en la serie, debido a una largada donde se pusieron dos rivales a la par y casi se genera un toque. Terminando cuarto, quedó para largar 12º la final.

La carrera se dio muy complicada, porque en el inicio ganó un puesto pero de ahí en adelante fue imposible llevar a cabo maniobras de adelantamiento por falta de espacios y porque tuvo adelante autos que estaban mejor en la salida a las rectas. La trazada de Concepción del Uruguay era desafiante para arriesgar, y por ello, sabiendo que el campeonato es largo y está todo ajustado, se buscó llegar y así se dio, avanzando un lugar más por abandono de un rival, y así Procacitto llegó décimo.

“Fue una carrera compleja, donde nos pesó el hecho de los kilos de lastre o el cambio reglamentario que nos quitó un milímetro y medio de brida. Perdimos rendimiento y los Nissan se escapaban a la hora de acelerar, no los podía seguir y no podía intentar maniobras de sobrepaso. Como digo siempre, cuando no se puede avanzar, hay que llegar y sumar lo máximo que se pueda”, comentó el rosense.

Y remarcó: “No tuve momentos para intentar sobrepasos claros y priorizamos terminar con el auto entero y eso hicimos. No existían lugares claros para ganar terreno porque son frenajes cortos y había mucha posibilidad de error. Ahora veremos dónde continúa el calendario y esperemos que al descargar algunos kilos volvamos a pelear adelante”.