Misteriosa rotura de vidrios a un vehículo en Las Parejas

En horas de la mañana del miércoles, una señora de 69 años de edad que dejó su camioneta estacionada por calle 20, de la ciudad de Las Parejas, fue víctima de un hecho algo misterioso mientras realizaba trámites en el Nuevo Banco Santa Fe.

Mientras se encontraba dentro del mismo, fue alertada por el policía a cargo de cuidar el ingreso que su camioneta tenía rotos los vidrios de la puerta delantera y trasera del lado derecho.

La mujer constató que del interior de su vehículo no había ningún faltante. Al consultar con algunos testigos, no pudieron aportar datos debido a que no habrían visto nada respecto al hecho, que quedó catalogado como TENTATIVA DE ROBO.

Fuente y foto: Social Day