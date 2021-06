Federico Molinari Subcampeón Panamericano en anillas - Río de Janeiro

Así lo expresaba a través de su cuenta oficial en Instagram:

"Cuando dejas cuerpo y alma por buscar un sueño no hay lugar para reproches.

Hoy decidí hacer la serie más difícil para buscar la medalla de oro y lamentablemente no alcanzó! Estoy muy feliz con esta medalla de en el Panamericano de Rio

Pero más feliz me pone sentirme vigente y a la altura de las circunstancias a mis 37 años, poder representar a mi país y traer buenos resultados me llena más que cualquier cosa!

Quiero agradecer a mi familia por bancarme en todas, a mi entrenador, y a todos los argentinos y argentinas por levantarse un domingo a mirar gimnasia y darnos todo su apoyo!

Los quiero a todos! Vamos Argentina"

Cabe destacar que la delegación argentina está acompañada y asistida por el Dr. Norberto Tamagnone.

Fuente: Facebook de Conexión Urbana Noticias