Santa Fe también suspende las clases virtuales durante la semana que viene

Toda la semana que viene será sin actividad escolar en todos los niveles en la provincia. SADOP informó que no fue un pedido gremial.

Este viernes por la tarde llegó a las escuelas santafesinas una nueva circular del Ministerio de Educación de la provincia, en la que se comunica que "por indicación de la Sra. Ministra de Educación, en el marco de las disposiciones establecidas en el DNU del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, para la semana que viene, en los tres días lectivos que resultan después del feriado puente de 24 y 25 de mayo, quedan suspendidas todas las actividades educativas".

Las escuelas solo tienen que prever la única tarea esencial que es administrar y distribuir los módulos alimentarios, si las fechas previstas a tal efecto coincidieran con alguno de esos tres días.

El secretario general de SADOP, Martín Lucero, se mostró sorprendido por la decisión y aclaró que la decisión es del Ministerio de Educación de la provincia y que no obedece a ningún planteo gremial en ese sentido. "Sabemos que Córdoba y Capital Federal también adoptaron esa medida, así que entendemos que Santa Fe se pliega en ese marco, pero nos sorprendió", expresó el dirigente. Y agregó: "Son tres días, tampoco es tanto tiempo, pero sí necesitamos dejar en claro que no es una situación gremial la que derivó en esta decisión, ya que ante estos anuncios a los primeros que miran son a los docentes porque los acusan de que son vagos y no quieren trabajar pese a que están vacunados".

Por su parte. el rector de la UNR, Franco Bartolacci dijo que la Universidad Nacional de Rosario adherirá a todas las disposiciones del Gobierno Nacional y que los tres días de la semana próxima posteriores a los feriados, cerrarán los edificios de las facultades y se mantendrán sólo las actividades esenciales (asistenciales y servicios de salud, administrativas vinculadas a liquidación de sueldos, entre otras).

En tanto, aclaró que toda la actividad académica y administrativa continuará de forma remota.